Kleines Kollbachderby – TSV-FC Arnstorf gegen SpVgg. Haberskirchen

Zwei Wochen nach dem „großen“ Kollbachderby gegen Malgersdorf, reist die SpVgg. Haberskirchen am Sonntag die Kollbach weiter nach unten nach Arnstorf.

Der Gegner aus Arnstorf, mit dem ehemaligen Coach der SpVgg. Haberskirchen Gerald Eckmeier, kommt sehr schleppend in die Saison. Derzeit belegt man mit 7 Punkten nur Platz 11 der Tabelle und ist sicher mit dem Abschneiden sehr unzufrieden. Die letzten 5 Spiele konnte man allesamt nicht gewinnen und rutschte so kontinuierlich in der Tabelle nach unten. In die Mannschaft rückten vor der Saison viele junge Eigengewächse, die sicher noch Zeit brauchen, sich bei den Herren zu akklimatisieren. Toptorschütze ist nach wie vor Fabian Fleissig, der 4 Buden auf seinem Konto hat. Zu den Jungen Wilden gesellen sich die routinierten Stützen wie Hausleitner und Seidl, die ein Spiel alleine entscheiden können. Eigentlich eine Kombi, die Erfolg versprechen sollte, aber anscheinend braucht die Mannschaft noch Zeit. Auf alle Fälle eine Aufgabe für Haberskirchen, die man nicht unterschätzen sollte.

Nach 2 Unentschieden konnte die SpVgg. Haberskirchen gegen Amsham einen teils überzeugenden Auftritt hinlegen und einen Heimsieg landen. Somit verschaffte man sich wieder etwas Luft zu den hinteren Rängen. Mit einem Sieg in Arnstorf könnte man einen weiteren Meilenstein zum neuerlichen Klassenerhalt setzen. Gegen Amsham konnte man endlich die sich bietenden Chancen nutzen und 5 Tore erzielen. Endlich belohnte sich die Offensivreihe für den Aufwand und bei einer ähnlichen Leistung sind Punkte in Arnstorf nicht unmöglich. Allerdings waren die letzten Spiele gegen Arnstorf immer hart umkämpft und die Punkte gibt es nicht im Vorbeigehen. Newcomer Nike Wimmer muss wahrscheinlich noch eine Sperre absitzen, der Einsatz von 2 Spielern entscheidet sich kurzfristig, aber das Trainerteam Schlappinger / Riemer wird wie immer 13 hochmotivierte Kicker aufs Feld schicken, die Punkte holen können und auch wollen.

Die Spiele in Arnstorf starten um 14 Uhr mit der Zweiten Mannschaft und um 16 Uhr mit der Ersten Mannschaft. Die Mannschaft freut sich wie immer über jeden Fan, der bei zu erwartendem Traumwetter den Weg nach Arnstorf findet.