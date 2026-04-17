Kleines Kollbachderby am Sonntag – Haberskirchen trifft auf Arnstorf

Am kommenden Sonntag kommt es auf eigener Anlage zum kleinen Kollbachderby gegen den TSV Arnstorf.
Nach dem überzeugenden Sieg gegen Amsham kann die Heimmannschaft befreit und mit neuem Selbstvertrauen in die Partie gehen.
Ganz anders stellt sich die Situation für den Gast aus Arnstorf dar. Nach der Heimniederlage gegen Massing steckt der TSV weiterhin tief im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich zwei Punkte – Arnstorf steht somit unter großem Druck und ist dringend auf Zähler angewiesen. Nach der Winterpause gelang aus vier Spielen nur ein Sieg, zudem schmerzt die bittere Niederlage gegen Massing noch immer.
Trainer Johannes Hausleitner steht nun vor der Herausforderung, sein Team wieder aufzurichten, denn bei noch fünf ausstehenden Partien zählt jeder einzelne Punkt.
Die Elf von Markus Schlappinger und Dominik Riemer hat mit dem Erfolg gegen Amsham hingegen nahezu alle Zweifel beseitigt.
Das Team um Torjäger Johannes Wimmer kann die verbleibenden Spiele weitgehend ohne Druck bestreiten. Trotz einiger personeller Engpässe findet die Mannschaft immer besser zusammen und belohnt sich zunehmend mit Punkten.
Besonders bemerkenswert: In der Rückrunde ist das Team bislang ungeschlagen und konnte vier Siege sowie vier Unentschieden einfahren.
Mit diesem Rückenwind darf man selbstbewusst, jedoch ohne Überheblichkeit, die kommenden schweren Aufgaben angehen.
Klar ist: Das Derby gegen Arnstorf will man unbedingt gewinnen.
Auch auf die Zweite Mannschaft wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit dem TSV Arnstorf trifft man auf den aktuellen Tabellenzweiten der Liga.
Zwar konnte man am vergangenen Sonntag endlich wieder einen Sieg feiern, doch um auch diesmal bestehen zu können, wird eine ähnliche – wenn nicht sogar bessere – Leistung nötig sein.
Der Spieltag am Sonntag beginnt um 13:00 Uhr mit der Partie der Zweiten Mannschaft. Um 15:00 Uhr folgt das Derby der Ersten Mannschaft, die um weitere wichtige Punkte kämpfen wird.