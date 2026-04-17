Kleines Kollbachderby am Sonntag – Haberskirchen trifft auf Arnstorf von Andreas Hofer · Heute, 09:32 Uhr · 0 Leser

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Am kommenden Sonntag kommt es auf eigener Anlage zum kleinen Kollbachderby gegen den TSV Arnstorf. Nach dem überzeugenden Sieg gegen Amsham kann die Heimmannschaft befreit und mit neuem Selbstvertrauen in die Partie gehen.

Ganz anders stellt sich die Situation für den Gast aus Arnstorf dar. Nach der Heimniederlage gegen Massing steckt der TSV weiterhin tief im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich zwei Punkte – Arnstorf steht somit unter großem Druck und ist dringend auf Zähler angewiesen. Nach der Winterpause gelang aus vier Spielen nur ein Sieg, zudem schmerzt die bittere Niederlage gegen Massing noch immer.

Trainer Johannes Hausleitner steht nun vor der Herausforderung, sein Team wieder aufzurichten, denn bei noch fünf ausstehenden Partien zählt jeder einzelne Punkt. Die Elf von Markus Schlappinger und Dominik Riemer hat mit dem Erfolg gegen Amsham hingegen nahezu alle Zweifel beseitigt.

Das Team um Torjäger Johannes Wimmer kann die verbleibenden Spiele weitgehend ohne Druck bestreiten. Trotz einiger personeller Engpässe findet die Mannschaft immer besser zusammen und belohnt sich zunehmend mit Punkten.

Besonders bemerkenswert: In der Rückrunde ist das Team bislang ungeschlagen und konnte vier Siege sowie vier Unentschieden einfahren.