Kleines Jubiläum bei den Westheimer Hallenmasters

Bereits zum 20. Mal finden Anfang Januar 2026 die Westheimer Hallenmasters statt. Bei den Verantwortlichen des TV Germania Rhoden geht man bei den Vorbereitungen für dieses sportliche Großereignis wieder besonders engagiert und professionell zur Sache.

Welchen Stellenwert das Turnier mittlerweile hat, zeigt sich auch daran, dass mehr Anmeldungen vorlagen, als Startplätze zur Verfügung standen – sowohl bei den Herren- als auch bei den Damenmasters. Insgesamt werden 36 Teams in der Großsporthalle in Marsberg an den Start gehen. Moderiert wird das Hallenspektakel wieder von Sportreporter Peter Schulz. Neben dem leiblichen Wohl wird auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt.

Der Vorsitzende des TV Germania Rhoden, Stefan Bangert, bedankte sich im Vorfeld der Auslosung besonders bei den beiden Sponsoren, der Brauerei Westheim und der Schmidt-Gruppe mit den Spielstuben Bad Arolsen und der Spielstation Diemelstadt. Sein Dank ging aber auch an die Stadt Marsberg mit Bürgermeister Matthias Koch und Nadin Quest, Leiterin des Amtes für Schulverwaltung, Sport und Kultur. Die Verantwortlichen der Stadt Marsberg haben von Anfang an eine hervorragende Unterstützung bei der Vorbereitung dieses Turniers geleistet. „Man hat gleich gespürt, dass wir in Marsberg willkommen sind“, so Stefan Bangert; „Leider ist war das bei den letzten Turnieren in der Großsporthalle in Bad Arolsen gefühlt nicht mehr der Fall“, so Stefan Bangert weiter. Bangert bedankte sich im Rahmen der Auslosung aber auch bei allen teilnehmenden Mannschaften, die trotz des Wechsels des Spielorts nach wie vor großes Interesse am Hallenmasters haben.