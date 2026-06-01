Kleines Happy End bleibt aus – WSV verliert zum Abschluss

Sehen ein unterhaltsames Spiel, aber keinen Heimsieg der Unterammergauer. – Foto: Redaktion Garmisch-Partenkirch

Es ist das vorerst letzte Mal gewesen, dass Ludwig Hutter, der Sportliche Leiter, alle an der Kappelleine mit den Worten begrüßte: „Ein herzliches Grüß Gott an alle Zuschauer und Gäste zum Spiel in der Kreisliga 1.“ Der WSV Unterammergau firmiert fortan als Kreisklassist, das stand schon lange fest. Doch einen letzten Sieg wollten sie im Ammertal feiern, aber auch der blieb ihnen versagt. Mit 3:4 unterlagen sie dem SV Münsing-Ammerland.

„Tschau Kreisliga. Schade, dass es noch einmal eine Niederlage wurde“, resümierte Tobias Benning. Statt des ersten und einzigen Triumphs im Jahr 2026 setzte es genau das Ergebnis, das Benning verhindern wollte. „Lieber ein dreckiger 1:0-Sieg, als ein unglückliches 3:4“, hatte er sich im Vorfeld gewünscht. Zunächst durfte er davon auch weiter träumen. Per Eigentor der Gäste und dem Treffer von Tobias Speer (war einen Tick schneller am Ball als Münsings Torhüter Eric Maier) hatte der WSV die Partie gedreht. Doch Münsing gelang dasselbe zwischen den Minuten 79 und 81. Auch das Tor des Tages von Simon Engels – netzte per Hacke ein – sollte nicht für das kleine Happy End der Unterammergauer genügen. Sebastian Schönacher schnürte mit dem 3:4 seinen Hattrick.