"Kleines Endspiel" um Platz drei für Göttingen 05 bei Freien Turnern

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Am heutigen Mittwoch findet das letzte Spiel der Landesliga vor dem großen Saisonfinale statt. In Braunschweig treffen um 19.00 Uhr die Freien Turner auf den Tabellenvierten Göttingen 05, die mit einem Sieg auf Rang drei springen können.

Wenn Göttingen 05 und die Freien Turner aufeinandertreffen, waren enge und torreiche Spiele in der Vergangenheit beinahe garantiert. „Da waren auch ein paar extrem gute Spiele dabei“, erinnerte sich Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth unter anderem an ein „6:3 bei den Freien Turnern“ sowie weitere torreiche Duelle. Auch das Hinspiel sei beim 2:2 ein intensiver Schlagabtausch gewesen. „Das war eine extrem gute erste Halbzeit von uns“, erklärte Brinkwerth, der gleichzeitig betonte, dass die Freien Turner das Spiel später „noch in der zweiten Halbzeit oft an sich reißen“ konnten.

Auch FT-Coach Gian Luca Renner erwartet erneut eine enge Begegnung. „Die Spiele gegen Göttingen sind in der Vergangenheit immer eng und torreich gewesen“, sagte Renner vor dem Duell. Zudem freue sich seine Mannschaft „auf ein Spiel mit besonderer Atmosphäre“. Zuletzt blieben die 05er in drei direkten Duellen ohne Dreier, obwohl man jedes Mal mindestens zwei Tore erzielte. Gegenseitiger Respekt Brinkwerth hob vor allem die Qualitäten der Braunschweiger hervor. Die Freien Turner hätten „nicht nur technisch gute“ Spieler, sondern verfügten auch über „ein hohes Tempo“. Zudem gebe es „viele Spieler da, die Tore schießen können“. Renner sieht die Stärken des Gegners ebenfalls klar: Göttingen sei „eine Mannschaft, die mit technisch starken Spielern gerne Fußball spielt“.