Kleines Dorf, viel Zusammenhalt und ein großer Traum

Die Fußballszene ist längst von Spielgemeinschaften geprägt. Gerade in kleinen Dörfern wäre der Spielbetrieb sonst kaum noch aufrechtzuerhalten. Nur wenige Clubs in der Eifel sind noch eigenständig – der SV Roth bei Prüm gehört seit jeher dazu, gefühlt seit einer Ewigkeit als C-Ligist. Rund 75 Jahre nach der Vereinsgründung träumen sie in der 440-Seelen-Gemeinde davon, den Sprung in die B-Klasse zu schaffen.
Einen positiven Jahresabschluss verpasste die Mannschaft von Trainer Marco Diederichs am vergangenen Samstag jedoch: Mit 1:2 unterlagen die Schneifeler der SG Wallendorf II. Goalgetter Timo Daniel hatte sein Team zwar mit 1:0 in Führung gebracht, doch nach der Pause drehten die Gäste die Partie und setzten sich – wie schon im Hinspiel – durch. Mitte August hatte Wallendorf II mit 5:4 gewonnen, auch damals führte Roth noch zur Pause. „Wenn es eng wird, und in der zweiten Hälfte der Widerstand des Gegners größer wird, haben wir noch so unsere Probleme“, sagt Diederichs (46), der dem SV Roth seit rund zwei Jahrzehnten verbunden ist – erst als Spieler und nach einem Intermezzo bei der SG Winterspelt seit gut vier Jahren wieder als Trainer.
