Kleines Dorf, viel Zusammenhalt und ein großer Traum

Einen positiven Jahresabschluss verpasste die Mannschaft von Trainer Marco Diederichs am vergangenen Samstag jedoch: Mit 1:2 unterlagen die Schneifeler der SG Wallendorf II. Goalgetter Timo Daniel hatte sein Team zwar mit 1:0 in Führung gebracht, doch nach der Pause drehten die Gäste die Partie und setzten sich – wie schon im Hinspiel – durch. Mitte August hatte Wallendorf II mit 5:4 gewonnen, auch damals führte Roth noch zur Pause. „Wenn es eng wird, und in der zweiten Hälfte der Widerstand des Gegners größer wird, haben wir noch so unsere Probleme“, sagt Diederichs (46), der dem SV Roth seit rund zwei Jahrzehnten verbunden ist – erst als Spieler und nach einem Intermezzo bei der SG Winterspelt seit gut vier Jahren wieder als Trainer.

Hier geht's zum kompletten Beitrag