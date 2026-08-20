„Kleines Derby“ im Pokal: Zülpich fährt favorisiert nach Mechernich

Keine zwei Wochen dauert es mehr an, ehe der TuS Chlodwig Zülpich 1896 offiziell seine Rückkehr in die Mittelrheinliga feiert. Zuvor steht jedoch das Mittelrheinpokal-Spiel gegen Lokalnachbar TuS Mechernich 1897 an, bei dem die Elf von Erfolgstrainer David Sasse ob des großen Klassenunterschieds als klarer Favorit an den Start geht. Für den Aufstiegstrainer und seine Elf ist es zugleich der letzte Auftritt vor dem Ligaauftakt gegen die SpVg Frechen 20 eine Woche darauf, weshalb sich die Zülpicher von ihrer besten Seite präsentieren wollen.
Durch die Landesliga-Meisterschaft im Vorjahr und dem damit gleichbedeutenden Aufstieg in die Mittelrheinliga ist der TuS Chlodwig Zülpich 1896 erstmals seit über 20 Jahren wieder im Mittelrheinpokal gesetzt. Das wiederum geht damit einher, dass die Zülpicher in der kommenden Spielzeit nicht wie gehabt im Kreispokal Euskirchen antreten. Diesen hatte die Sasse-Elf in der vergangenen Saison durch einen 3:2-Erfolg gegen Bezirksligist SV Rhenania Bessenich 1928 im Finale noch gewonnen. Dass sich der Mittelrheinliga-Aufsteiger nun nicht mehr auf Kreisebene messen kann, erscheint aus Sicht von Chefcoach Sasse nicht gerade optimal. Auch deshalb stellt der TuS Mechernich ein besonderes Los für den Zülpicher Klub dar, schließlich ist dieser einer von nur vier Vertretern aus dem Euskirchener Kreis im Mittelrheinpokal. So kommt es in Runde eins doch zu einem Lokalduell für die Zülpicher, was Sasse durchaus freut:
„Wir können froh sein, dass wir uns nochmal im Kreis präsentieren können. Das Spiel gegen Mechernich ist ein kleines Derby, da erwarte ich schon eine coole Atmosphäre. Ich finde es sehr schade, dass wir durch den Aufstieg aus dem Kreispokal ausgeschlossen sind, trotzdem ist es natürlich auch schön, direkt im Mittelrheinpokal gesetzt zu sein“, veräußert der 39-jährige Übungsleiter. Zugleich ist es nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Kreisrivalen. Erst im vergangenen Jahr standen sich die beiden Kontrahenten im Rahmen eines Testspiels Mitte September gegenüber. Damals mit klarem Ausgang zugunsten der Zülpicher (9:0). Auch diesmal gehen die Gäste favorisiert in die Begegnung, was Sasse durchaus bewusst ist: „Mechernich ist ein großer Name im Kreis, der durch die vergangenen Jahre in der Kreisliga vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist. Ich erwarte ein typisches Pokalspiel, bei dem es darauf ankommen wird, gegen einen kompakten Gegner Lücken zu finden und die Konterabsicherung aufrecht zu erhalten“, versichert der Coach.
Bevor es dann kommenden Samstag zu besagtem Aufeinandertreffen kommt, gastiert der TuS Zülpich zum letzten Test der Vorbereitung noch bei Bezirksligist Viktoria Birkesdorf. Dort will die Sasse-Elf die rund fünfwöchige Vorbereitung - bei der es sowohl Höhen als auch Tiefen gab - erfolgreich abrunden. Aufgrund der engen Kaderdichte wird der ein oder andere Akteur jedoch bewusst eine kleine Verschnaufpause erhalten, wie Sasse verrät: „Am Mittwoch werden wir nicht in alle in den Kader nehmen und ein paar Spielern eine Pause geben. Am Samstag sind dann alle mit an Bord, aber auch da wird der ein oder andere Spieler eine Pause bekommen, der sie noch gebrauchen kann.“
Ein besonderer Fokus obliegt dabei den sieben Neuverpflichtungen. Mit Torhüter Justus Kriese (SC Germania-Erftstadt), Verteidiger Nazar Mykhaylenko (Bonner SC), den Mittelfeldakteuren Tobias Rick (JSG Erft 01 Euskirchen), Kevin Kochems (SC Germania-Erftstadt), Yannick Frings & Luca Valentin Flatten (beide SV Kurdistan Düren) sowie den Offensivkräften Frederik Brück-Thies (Alemannia Aachen) und Aaron Mertens (JSG Erft 01 Euskirchen) haben sich die Zülpicher tatkräftig und vielversprechend verstärkt. Nach der bislang absolvierten Vorbereitung konnte sich Sasse ein erstes Bild von den neuen Verstärkungen machen, und spricht drei Akteuren ein Sonderlob aus:
„Luca Flatten, Yannick Frings und Kevin Kochems haben in der Vorbereitung einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Allen voran Kevin hat auf Anhieb überzeugt“, lobt der Übungsleiter die Mittelfeld-Zugänge in höchsten Tönen. Aber auch die restlichen vier Neuverpflichtungen - von denen keiner älter als 20 Jahre jung ist - schätzt der Cheftrainer sehr: „Die Jungs sind alle jung und entwicklungsfähig, deshalb wurden sie auch geholt. Sie sollen Druck auf die erste Elf ausüben und dazulernen, sich im Training immer wieder anbieten und ihre Chancen nutzen“, appeliert Sasse.
Für den anstehenden Saisonstart sieht sich der Mittelrheinliga-Neuling grundsätzlich gut gerüstet. Von den insgesamt neun absolvierten Testspielen konnten sechs zugunsten des TuS entschieden werden, dreimal zogen die Zülpicher den Kürzeren. Zwar gab es auch Rückschläge wie etwa die 2:8-Klatsche gegen den unterklassigen SV Rot-Weiß Merl, alles in allem bewertet Sasse die Vorbereitung allerdings durchaus positiv: „Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden, die Quantität und Intensität in der Mannschaft stimmen. Wir haben viel getestet und ausprobiert, und sind jetzt eingespielt. Wir sind flexibel und wissen, was auf uns zukommt“, zeigt sich der Cheftrainer zuversichtlich und resümiert: „Von den Ergebnissen her ist die Vorbereitung zwar nur schwer einzuordnen. Ich glaube aber, dass wir sowohl unsere Identität auf eine gewisse Weise beibehalten konnten, als auch ein Stück was neues mitbringen“, bilanziert Sasse.