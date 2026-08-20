„Kleines Derby“ im Pokal: Zülpich fährt favorisiert nach Mechernich Mittelhreinpokal: Auf Mittelrheinliga-Aufsteiger TuS Chlodwig Zülpich wartet eine Woche vor dem Ligastart eine spannende Aufgabe im Pokal. Für die Elf von Aufstiegstrainer David Sasse geht es auswärts zu Lokalkontrahent TuS Mechernich. Gegen den Kreisligisten gelten die Zülpicher als haushoher Favorit. von Tom Kunze · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Zülpich gastiert bei Lokalkontrahent Mechernich. – Foto: Rocco Bartsch

Keine zwei Wochen dauert es mehr an, ehe der TuS Chlodwig Zülpich 1896 offiziell seine Rückkehr in die Mittelrheinliga feiert. Zuvor steht jedoch das Mittelrheinpokal-Spiel gegen Lokalnachbar TuS Mechernich 1897 an, bei dem die Elf von Erfolgstrainer David Sasse ob des großen Klassenunterschieds als klarer Favorit an den Start geht. Für den Aufstiegstrainer und seine Elf ist es zugleich der letzte Auftritt vor dem Ligaauftakt gegen die SpVg Frechen 20 eine Woche darauf, weshalb sich die Zülpicher von ihrer besten Seite präsentieren wollen.

Sa., 22.08.2026, 18:00 Uhr TuS Mechernich 1897 Mechernich TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich 18:00 live PUSH

„Froh darüber, uns im Kreis nochmal präsentieren zu dürfen“ Durch die Landesliga-Meisterschaft im Vorjahr und dem damit gleichbedeutenden Aufstieg in die Mittelrheinliga ist der TuS Chlodwig Zülpich 1896 erstmals seit über 20 Jahren wieder im Mittelrheinpokal gesetzt. Das wiederum geht damit einher, dass die Zülpicher in der kommenden Spielzeit nicht wie gehabt im Kreispokal Euskirchen antreten. Diesen hatte die Sasse-Elf in der vergangenen Saison durch einen 3:2-Erfolg gegen Bezirksligist SV Rhenania Bessenich 1928 im Finale noch gewonnen. Dass sich der Mittelrheinliga-Aufsteiger nun nicht mehr auf Kreisebene messen kann, erscheint aus Sicht von Chefcoach Sasse nicht gerade optimal. Auch deshalb stellt der TuS Mechernich ein besonderes Los für den Zülpicher Klub dar, schließlich ist dieser einer von nur vier Vertretern aus dem Euskirchener Kreis im Mittelrheinpokal. So kommt es in Runde eins doch zu einem Lokalduell für die Zülpicher, was Sasse durchaus freut: „Wir können froh sein, dass wir uns nochmal im Kreis präsentieren können. Das Spiel gegen Mechernich ist ein kleines Derby, da erwarte ich schon eine coole Atmosphäre. Ich finde es sehr schade, dass wir durch den Aufstieg aus dem Kreispokal ausgeschlossen sind, trotzdem ist es natürlich auch schön, direkt im Mittelrheinpokal gesetzt zu sein“, veräußert der 39-jährige Übungsleiter. Zugleich ist es nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Kreisrivalen. Erst im vergangenen Jahr standen sich die beiden Kontrahenten im Rahmen eines Testspiels Mitte September gegenüber. Damals mit klarem Ausgang zugunsten der Zülpicher (9:0). Auch diesmal gehen die Gäste favorisiert in die Begegnung, was Sasse durchaus bewusst ist: „Mechernich ist ein großer Name im Kreis, der durch die vergangenen Jahre in der Kreisliga vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist. Ich erwarte ein typisches Pokalspiel, bei dem es darauf ankommen wird, gegen einen kompakten Gegner Lücken zu finden und die Konterabsicherung aufrecht zu erhalten“, versichert der Coach.