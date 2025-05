"Kleines Derby" am Freitagabend - Göttingen 05 empfängt Nörten

Die vergangenen zwei direkten Ligaduelle gingen je an Nörten-Hardenberg, wobei das Hinspiel mit 4:2 endete. Im Winter standen sich die beiden noch in einem Testspiel gegenüber, was kurios torreich mit 5:5 endete. Tore sollten also vorprogrammiert sein. Jozo Brinkwerth vermutet, dass der Gegner mit guter Kaderqualität anreisen wird, da man das kleine Derby unbedingt gewinnen wolle und die Punkte für den Klassenerhalt benötigt. Die Gäste warten seit sechs Partien auf einen Dreier und belegen weiterhin den zwölften Rang der Landesliga.

Göttingen 05 verlor zuletzt aber auch zwei Mal in Serie, steht in der Heimtabelle aber auf Rang zwei. Man freut sich aber nicht nur aufgrund der Heimstärke über das Spiel auf eigenem Platz, auch weil man in der Rückrunde wenige Heimspiele hatte. "Endlich mal wieder ein Heimspiel. Wir hoffen auf eine große Kulisse." so Brinkwerth weiter.

Die beiden Standorte der Vereine sind dicht beieinander, sodass man von einem kleinen Derby sprechen könnte: "Man kennt sich sehr gut, aber wir hoffen nach zwei Niederlage, wieder einen Dreier zu holen, um gut gewappnet für die vielen kommenden Auswärtsspiele zu sein." resümiert Jozo Brinkwerth auf der Bank der 05er.

Wenn heute Abend um 19.00 Uhr angepfiffen wird, werden einige Spieler nicht zur Verfügung stehen. Man kann also gespannt sein auf viele Tore und ein umkämpftes kleines Derby in Göttingen.