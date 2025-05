Kleiner Vorteil für den FC Stätzling

Der FC Stätzling hat auch das dritte Relegationsspiel gewonnen. Nachdem der Vizemeister der Bezirksliga Nord in der ersten Runde den VfL Kaufering zweimal mit 3:1 bezwungen hatte, feierten die Kicker vom Friedberger Stadtrand in der zweiten Runde einen 1:0-Sieg gegen den SC Olching. Die Entscheidung über einen freien Platz fällt nun im Rückspiel am Samstag (16 Uhr) in Olching.

16 Punkt- und drei Relegationsspiele ist der FC Stätzling mittlerweile ungeschlagen. So eine Serie verleiht selbstverständlich Selbstvertrauen - und sorgt letztlich dafür, dass dann eben auch so enge Spiele wie gegen den SC Olching gewonnen werden. Für den Siegtreffer gegen den Landelsiga-Sechzehnten, der sich in der ersten Relegationsrunde gegen gen FC Thalhofen durchgesetzte hatte, sorgte Markus Böck kurz vor der Pause mit einem wahren Kunststück. Denn Böck war unter Bedrängnis von gleich zwei Gegenspielern, als er den Ball im Fünfmeterraum mit der Hacke ins Netz verlängerte. Großen Anteil am 1:0 hatte allerdings auch Maximilian Pletschacher, der das Spielgerät im Grätschen noch von der Grundlinie zur Mitte gebracht hatte - und in Böck eben den erfolgreichen Abnehmer fand. Olchings Keeper Maximilian Hoffmann, der in der 28. Minute noch in höchster Not gegen Böck gerettet hatte, war dieses Mal chancenlos. Bei der Chance von Luis Lindermayr kurze Zeit später ging der Ball knapp am SCO-Gehäuse vorbei.

Nach der Führung legten die Stätzlinger großes Augenmerk auf die Defensive und hatten die Olchinger weitgehend im Griff. Einen Schreckmoment gab es erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit, als Paul Niehaus den Pfosten des FCS-Gehäuses anvisierte. Doch der Ball prallte nicht ins Tor und Stätzling geht mit einem knappen Vorsprung ins alles entscheidende Duell.

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 559

Tor: 1:0 Markus Böck (41.)