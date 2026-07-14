"Kleiner Umbruch" im Kader des SC Offheim Acht Zugänge, fünf Abgänge +++ Trainerteam um Christian Scheuren erneut sich +++ SC Offheim im FuPa-Sommercheck von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Offheim möchte in der neuen Saison das gute Ergebnis der vergangenen Spielzeit bestätigen. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison. Christian Scheuren, Trainer der ersten Mannschaft des SC Offheim, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

"Mehr als positiv. Mit einem starken 3. Platz als Aufsteiger haben wir eine tolle Runde absolviert, in der wir bis kurz vor Schluss sogar noch im Aufstiegsrennen waren. Dort hatten allerdings Unterliederbach und Niederhöchstadt verdientermaßen den besseren Ausgang für sich."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?