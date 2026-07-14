"Kleiner Umbruch" im Kader des SC Offheim

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Christian Scheuren, Trainer der ersten Mannschaft des SC Offheim, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Mehr als positiv. Mit einem starken 3. Platz als Aufsteiger haben wir eine tolle Runde absolviert, in der wir bis kurz vor Schluss sogar noch im Aufstiegsrennen waren. Dort hatten allerdings Unterliederbach und Niederhöchstadt verdientermaßen den besseren Ausgang für sich."
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?
"Marvin Rademacher als spielender Co-Trainer sowie Raphael Laux als spielender Torwarttrainer rücken ins Trainerteam um Christian Scheuren auf."
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?
"Nachdem der Kader über Jahre nur wenige Veränderungen erfahren hat, hat in diesem Sommer ein kleinerer Umbruch stattgefunden.
Abgänge:
Zugänge:
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?
"Durchweg positiv. Wir sind weiterhin vor unserem eigentlichen sportlichen Zeitplan.
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
Weiter in der Liga etablieren und im besten Fall das Ergebnis der letzten Saison bestätigen."
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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?
Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!