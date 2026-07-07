Kleiner Umbruch beim Landesliga-Fünften zur neuen Saison

– Foto: Jacqueline Maier

Die TSG Öhringen startet in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Trainer Thomas Kettner in die Vorbereitung. Nach Platz fünf im ersten Landesliga-Jahr nach zwei Bezirksliga-Meisterschaften steht der Kader im Umbruch: sechs Zugänge, mehrere Abgänge und drei Testspiele prägen die nächsten Wochen sportlich und personell.

Thomas Kettner kann im Sommer sechs neue Spieler einplanen. Hennes Hermann Autmaring kommt vom TSV Ilshofen, Jens Gölder von der Sport-Union Neckarsulm, Philipp Seybold von Türkspor Neckarsulm und Kevin Rüdenauer vom SC Amrichshausen. Jann Baust wechselt vom TSV Pfedelbach zur TSG, Aaron Seith kommt von der SGM Erbstetten/TSG Backnang II. Angaben zu Alter, Position oder genauer Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die Einordnung zunächst auf die neuen personellen Optionen für den Landesliga-Kader beschränkt.

Auf der Abgangsseite verliert Öhringen mehrere Spieler. Luca Provvido, Lorik Makolli und Philipp Schropp schließen sich den Sportfreunden Schwäbisch Hall an, Volkan Demir wechselt zum SSV Schwäbisch Hall. Samuel Helming läuft künftig für die TSG Öhringen II auf. Bei Nikolaos Drossas sind mit Karriereende und SG Sindringen/Ernsbach zwei Angaben genannt, auch Maximilian Egner beendet seine Laufbahn. Weitere Leistungsdaten oder Einsatzrollen wurden nicht mitgeteilt.