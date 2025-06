Kleiner Umbruch beim Kreisklassen-Vizemeister Oberglaim

Die Spielzeit 2024/2025 konnte der SV Oberglaim mit einem starken 2. Tabellenplatz in der Kreisklasse Landshut abschließen. Nur die DJK-TSV Ast stand am Saisonende vor den Almkickern und konnte mit der Meisterschaft den verdienten Aufstieg in die Kreisliga feiern. Mit der Relegation bot sich dem SVO über Umwege noch die Chance ebenfalls eine Etage höher zu klettern. Leider konnte man aber in den beiden Relegationsspielen nicht mehr an die Leistung während der Saison anknüpfen, weshalb den SVO-Akteuren die Vergoldung der Saison verwehrt blieb. "Zur neuen Saison gilt es nun das Erlebte abzuhaken und mit neuer Kraft, Emotion und Leidenschaft in die Saisonvorbereitung zu starten. Das Trainerteam hat sich in der freien Zeit viele Gedanken gemacht um mit frischen Ideen und neuen Umsetzungen die Mannschaft wieder psychisch und physisch fit zu machen. Die sportliche Leitung ist sich sicher, dass die Mannschaft wieder eine wichtige Rolle in der Liga spielen wird", lassen die Verantwortlichen wissen.