Kleiner Stadion-Gipfel – Reiter und 1860-Präsident Mang vereinbaren enge Zusammenarbeit

Vor dem Wiesn-Date haben die Stadtspitze und 1860 München eine enge Zusammenarbeit bei der Frage zum Umbau des Grünwalder Stadions vereinbart.

München – Der Wiesn -Abend im Hackerzelt ist ein Fixpunkt im Jahreskalender des TSV 1860 . Ebenso gehört es zur Tradition, dass OB Dieter Reiter eingeladen und dann von der anwesenden Presse zum leidigen Stadionthema vernommen wird. Ein Ergebnis hat das Treffen auf der Empore selten gebracht, dafür Schlagzeilen. Tenor: Roter OB genervt von blauen Luftschlössern. Diesmal haben es die Löwen und das Rathaus schlauer angestellt. Bereits im Vorfeld traf sich Reiter mit Präsident Gernot Mang, dem Nachfolger von Robert Reisinger. Herausgekommen ist eine gemeinsame Pressemitteilung.

Reiter macht klar: Mang sei „zugänglich und konstruktiv“. Mehr noch: Er habe „eine sehr konkrete Vorstellung davon, wo es mit dem Verein – vor allem auch in der Stadionfrage – hingehen soll“. Sein Bekenntnis „zum Standort Giesing, mit einer realistischen Dimension, was die Zuschauerzahl anbelangt“, gibt Reiter Hoffnung, „dass wir hier endlich weiterkommen können“.

Vereinbart wurde, dass 1860 auf eigene Kosten prüfen lässt, wie viele Zuschauer „beim bestehenden Baurecht denkbar sind“. Das Rathaus wird beratend tätig – mit Bürgermeisterin Verena Dietl und einem Vertreter der Planungsbehörde. Reiter: „Damit sparen wir uns Extrarunden und gewinnen Zeit.“