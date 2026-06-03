Kleiner Kreispokal: Sieger feiert bis tief in die Nacht – und länger

Erst das obligatorische Foto, danach wurde richtig gefeiert: Die SG Dist II konnte das Spiel für sich entscheiden. – Foto: Fußballkreis Eifel

In einem zunächst ausgeglichenen Spiel nutzte Lars Mares einen Abspielfehler im Spielaufbau der Neidenbacher zur Führung, als er zunächst einen Kurzpass andeutete, seinen Gegenspieler mit einer geschickten Finte aussteigen ließ und anschließend mit einem strammen Schuss traf. Das 2:0 fiel in der 52. Minute: Nach schönem Zuspiel von Marvin Molitor auf Lars Mares wurde dieser von Torhüter Cayden Armpriester zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jonathan Ernzerhof sicher zum 2:0.

Nach dem Anschlusstor zum 2:1 durch Johannes Lehnertz (57.) kam noch einmal Spannung auf. Doch letztlich brannte bei der überlegenen SG DIST nichts mehr an. Nach den ersten Feierlichkeiten in Rommersheim ging die Party mit den zahlreichen mitgereisten Fans im Sporthaus von Gilzem weiter – bis tief in die Nacht, für einige dem Vernehmen nach sogar noch länger. Trainer Andreas Becker meinte: „Es war ein sehr faires Spiel, das ist in einem Finale nicht immer so. Wir waren einfach den Tick besser, haben unsere Chancen clever genutzt und kamen gegen Ende mit der Hitze offenbar besser klar. Den Pokalsieg hatten wir vor der Saison als Ziel ausgegeben, da wir im Vorjahr das Finale unglücklich gegen Bitburgs zweite Mannschaft verloren hatten. Umso glücklicher sind wir jetzt, das erreicht zu haben. Wir hatten bestimmt 150 Fans dabei, alle in Blau. Das war Gänsehaut pur!“

Neidenbachs Spielertrainer Timo Adams musste anerkennen: „Der Gegner war uns spielerisch überlegen und hatte mehr Ballbesitz. Leider mussten wir Kai Adam (Knieprobleme) und Daniel Marx (Leistenprobleme) verletzungsbedingt auswechseln. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, in den Jahren zuvor waren wir nie über die zweite Pokalrunde hinausgekommen.“

SG Neidenbach/Malbergweich – SG Dist/Röhl/Gilzem/Idesheim II ⇥1:2(0:1)

Neidenbach: Armpriester - Krämer, Marx (46. Schlax), Horper, Serve, Emontspohl, Adam (46. Lichter), Wolff, Lehnertz, Adams, Molitor

Dist: Mohr - Idems (79. Metzdorf), Schmalen, Molitor, Pütz (65. Hüllen), Lichter, Dillenburg (90. Mohnem), Dichter (46. Audrit), Ernzerhof, Mares (54. Dickes), Niehl

Schiedsrichter: Daniel Traut (Rittersdorf) - Zuschauer: 250