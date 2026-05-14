Kleiner Kader, klare Worte: Hondelage reist mit Frust nach Heeseberg

Die deutlichsten Töne schlug vor der Begegnung allerdings Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz an. „Es geht bei beiden Mannschaften um nichts mehr“, sagte der Coach mit Blick auf die Tabellensituation. Gleichzeitig machte er keinen Hehl aus seinem Ärger über die organisatorischen Begleitumstände rund um die Partie.

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig empfängt der Tabellen­siebte FC Heeseberg den viertplatzierten MTV Hondelage 1909. Während Hondelage mit 42 Punkten bereits im gesicherten oberen Tabellenmittelfeld steht, kommt Heeseberg auf 33 Zähler und kann ebenfalls ohne größeren Druck in die Partie gehen. Sportlich besitzt das Duell damit nur noch begrenzte Bedeutung.

„Wir hatten versucht, das Spiel drei Mal zu verlegen. Ob Uhrzeit oder Tag – alles wurde von Heeseberg abgelehnt“, erklärte Schindzielorz. Die personelle Situation beim MTV bleibt deshalb angespannt. „Wir werden mit einem ganz kleinen Kader hinfahren und versuchen, das Beste rauszuholen“, sagte der Trainer weiter. Viel mehr gebe es zu der Begegnung „nicht zu sagen“.

Für den FC Heeseberg bietet sich dennoch die Gelegenheit, mit einem Heimsieg den Abstand auf die obere Tabellenhälfte weiter zu verkürzen. Der Aufsteiger BSC Acosta II liegt derzeit mit 42 Punkten bereits außer Reichweite, doch mit einem erfolgreichen Saisonendspurt könnte Heeseberg zumindest noch an Stabilität für die kommende Spielzeit gewinnen. Hondelage wiederum will trotz der schwierigen Voraussetzungen seine starke Saison im oberen Drittel ordentlich zu Ende bringen.