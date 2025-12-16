Kleiner Kader, großes Spiel, knappe Niederlage

Mit einem stark ausgedünnten Kader und gerade einmal 13 Spielern im Gepäck machte sich der TSV Gera-Westvororte früh am Morgen auf die lange Reise ins Eichsfeld. Vor rund 150 Zuschauern war von Beginn an jedoch kein Klassenunterschied zu erkennen – im Gegenteil: Die ersten klaren Torchancen gehörten den Gästen. Jannik Wolff und Mouctar Diallo hätten die junge TSV-Mannschaft bereits in der Anfangsphase in Führung bringen können, scheiterten jedoch jeweils am stark reagierenden Eichsfelder Schlussmann Norman Wohlfeld. Wie Effektivität aussieht, zeigte der Favorit dann nach sieben Minuten: Ein Freistoß von halblinks segelte in den Strafraum, Philipp Jakobi stieg am höchsten und köpfte zur 1:0-Führung für die Hausherren ein. Wer nun dachte, der Tabellenzweite würde das Spiel kontrollieren, sah sich getäuscht. Westvororte blieb mutig, presste hoch und kam weiter zu hochkarätigen Möglichkeiten. Diallo vergab kurz nach dem Rückstand erneut aus aussichtsreicher Position, während auf der Gegenseite Keeper Clemens Burgold mit einer starken Parade Schlimmeres verhinderte. Das Spiel entwickelte sich auf dem Kunstrasen zu einem offenen Schlagabtausch mit hohem Tempo. Konrad Szydlo, Wolff und Rehnelt sorgten immer wieder für Gefahr, doch der Ball wollte nicht ins Netz. Nach gut einer halben Stunde dann die verdiente Belohnung: Eichsfeld wollte hinten herausspielen, Westvororte ging entschlossen dazwischen und Sascha Winefeld blieb vor Wohlfeld eiskalt – 1:1. Nur wenig später lag sogar die Führung für den TSV in der Luft, doch Rehnelts Lupfer senkte sich hauchdünn hinter das Tor. Wie so oft in dieser Saison rächte sich die mangelnde Chancenverwertung. Vier Minuten vor der Pause nutzten die Gastgeber ihre Klasse: Nils Pichinot setzte Robert Sachs in Szene, der zum 2:1 einschob. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Elias Wallbraun nach einem starken Solo sogar auf 3:1 – ein Pausenstand, der dem Spielverlauf nicht ganz gerecht wurde.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Westvororte dran. Trotz eines verletzungsbedingten Wechsels im Mittelfeld hielt die Gehrt-Elf das Tempo hoch und setzte weiter Nadelstiche. In der Defensive hatten Leopold und Kamprath den erfahrenen Pichinot weitgehend im Griff, nach vorn fehlte weiterhin nur der letzte Punch. In der 72. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf: Jannik Wolff reagierte schneller als der Eichsfelder Keeper und drückte den Ball zum 3:2-Anschlusstreffer über die Linie. Die Partie war plötzlich wieder völlig offen, die Heimfans merklich nervöser. Westvororte glaubte an sich, musste jedoch wenig später Wolff verletzt vom Platz nehmen. Für ihn feierte Daniel Zschille nach langer Leidenszeit ein vielumjubeltes Kurzcomeback. Ohne die Nummer 13 fehlte in der Schlussphase etwas Durchschlagskraft, dennoch boten sich noch zwei Möglichkeiten zum Ausgleich, die ungenutzt blieben. Die Entscheidung fiel schließlich in der 88. Minute, als der überragende Elias Wallbraun mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:2 traf.

Fazit: Am Ende steht eine Niederlage, die sich für den TSV Gera-Westvororte wie eine verpasste Chance anfühlt. Über weite Strecken hielt der Aufsteiger beim oberliga-ambitionierten Spitzenteam nicht nur mit, sondern hatte phasenweise sogar die besseren Chancen. Ausschlaggebend war letztlich die größere Cleverness und Kaltschnäuzigkeit des 1. FC Eichsfeld. Trotzdem kann die Mannschaft von Daniel Gehrt erhobenen Hauptes in die Winterpause gehen. Der leidenschaftliche Auftritt beim Tabellenzweiten unterstreicht die Entwicklung des Teams – und macht Lust auf die Rückrunde nach dem Jahreswechsel.