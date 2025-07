Kleiner Dämpfer nach vier Siegen in Folge

Am kommenden Wochenende startet der SV Hellern mit dem Spiel der ersten Runde im Kreispokal gegen den Liga-Konkurrenten VFR Voxtrup II in die neue Spielzeit. Die bisherige Vorbereitungsphase des von Felix Zimmermann trainierten Kreisligisten lief ausgezeichnet. Nach vier Siegen gegen überwiegend höherklassigen Mannschaften unterlag die Zimmermann-Elf erstmals in der Vorbereitung. Beim vom ehemaligen Coach des SV Hellern - Jörg Siekmann - trainierten westfälischen Bezirksligisten SV Büren ging die Generalprobe mit 2:4 verloren.

"In Halbzeit 1 haben wir vieles vermissen lassen, was uns in der Vorbereitung stark gemacht hat. Dazu kamen einige Unkonzentriertheiten, die Büren effektiv zu nutzen wusste. In Halbzeit 2 haben wir dann mehr Kontrolle ins Spiel bringen können und uns Chancen erspielt. Am Ende geht das Ergebnis dennoch in Ordnung. Wir wollten die Vorbereitung ungeschlagen überstehen, gehen jetzt aber trotz des kleinen Dämpfers mit voller Vorfreude in die erste Pflichtspielwoche," lautet das Statement Spielführer Michael Rensen (SV Hellern).