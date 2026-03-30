Kleiner Dämpfer für Harsleben im Kampf um die Ligaspitze

Dingelstedt war von der ersten Minute an hellwach und gut im Spiel. Dennoch hatte Harsleben über weite Strecken mehr Ballbesitz und leichte Feldvorteile, ohne sich jedoch klare Vorteile zu erspielen.

In der ersten Halbzeit waren wir nicht immer eng genug an unseren Gegenspielern und haben die Räume teilweise nicht konsequent verteidigt. Dingelstedt unterlief einige unkontrollierte Pässe, wodurch Harsleben durch gefährliche Ballgewinne immer wieder über schnelle Umschaltmomente gefährlich vor das Dingelstedter Tor kommen konnte. Dabei bot Andy Sachs sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit einen sicheren Rückhalt und hielt Dingelstedt mit starken Paraden immer wieder im Spiel. Kurz vor der Halbzeit traf dann Eric Freise zur 1:0-Führung.