Kleiner Dämpfer für Harsleben im Kampf um die Ligaspitze

Dingelstedt war von der ersten Minute an hellwach und gut im Spiel. Dennoch hatte Harsleben über weite Strecken mehr Ballbesitz und leichte Feldvorteile, ohne sich jedoch klare Vorteile zu erspielen.
In der ersten Halbzeit waren wir nicht immer eng genug an unseren Gegenspielern und haben die Räume teilweise nicht konsequent verteidigt. Dingelstedt unterlief einige unkontrollierte Pässe, wodurch Harsleben durch gefährliche Ballgewinne immer wieder über schnelle Umschaltmomente gefährlich vor das Dingelstedter Tor kommen konnte. Dabei bot Andy Sachs sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit einen sicheren Rückhalt und hielt Dingelstedt mit starken Paraden immer wieder im Spiel. Kurz vor der Halbzeit traf dann Eric Freise zur 1:0-Führung.
In der zweiten Halbzeit hat Dingelstedt ein deutlich verbessertes Gesicht gezeigt. Sie waren wacher, zweikampfstärker und in ihren Offensivaktionen immer wieder gefährlich. Folgerichtig konnte Fortuna das Ergebnis weiter ausbauen:
Michael Poppe erhöhte in der 49. Minute nach einer Ecke mit einem schönen Abschluss auf 2:0,
David Wagner traf nach einem Sprint über das gesamte Feld und einem starken Zuspiel von Elias Trübe in der 68. Minute zum 3:0,
Andre Eggert stellte nach einem feinen Pass von Kai Erdmann in der 83. Minute den 4:0-Endstand her.
Ein besonderer Dank gilt auch dem Schiedsrichter Jan Schwikowski, der die Partie souverän geleitet hat.