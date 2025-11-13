Kleiner Bruder, großer Bruder und der Pokalstreit

Erinnerungen und Emotionen

Für viele im SCHOTT-Trikot ist das Spiel gegen den FCC mehr als nur ein Pokalduell – für Robert Winkler aber ist es ein ganz besonderes. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der 15 Jahre lang für den FC Carl Zeiss Jena aktiv war und dort alle Jugendteams durchlief, trifft erstmals in einem Pflichtspiel auf seinen ehemaligen Ausbildungsverein. „15 Jahre dort, deshalb ist es ein besonderes Spiel – nicht nur für mich, sondern auch für andere meiner Mitspieler mit Zeiss-Vergangenheit“, sagt Winkler. „Es ist schön, im Stadion zu spielen, wo Fans für gute Stimmung sorgen. Die Vorfreude ist natürlich da – aber mein Fokus liegt voll und ganz auf SCHOTT.“

Im Sommer hatten sich beide Teams bereits in einem Testspiel gegenübergestanden – das 12:1 für den Regionalligisten war jedoch eher eine Randnotiz. Auf ein solches Ergebnis hoffen am Freitag wohl nur die optimistischsten Zeiss-Fans. Denn der SV SCHOTT ist durchaus für eine Überraschung gut, kickte mit Rudolstadt bereits ein höherklassiges Team aus dem Pokal.

Formstarke Gastgeber – Favoritenrolle klar verteilt

Und der SV SCHOTT kommt mit breiter Brust: Sieben Liga-Siege in Serie hat die Elf um Trainer Christian Kummer in einen echten Flow gebracht. Der FCC allerdings ist ebenfalls in Topform – seit zwölf Regionalligaspielen ungeschlagen - davon zehn Siege - und Tabellenplatz zwei in der Nordost-Staffel hinter Lok Leipzig. „Pokal ist immer etwas anderes als Liga“, betont Winkler. „Beide Jenaer Teams sind im Lauf, das gibt uns Rückenwind und Selbstvertrauen. Aber im Pokal kann alles passieren.“

Kampf, Leidenschaft – und vielleicht die Sensation

Die Stimmung im SCHOTT-Lager ist vor dem Derby bestens, wie Winkler berichtet: „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Es gibt Vorfreude, aber auch eine gewisse Anspannung – gepaart mit hohen Erwartungen an uns selbst.“ Im Ernst-Abbe-Sportfeld wird sich am Freitagabend zeigen, welche Serie reißt. „Es wird darauf ankommen, gestaffelt, mit Leidenschaft und Energie zu spielen, jeden Zweikampf anzunehmen, zu laufen bis es nicht mehr geht – und unsere Chancen zu nutzen, egal wie sie entstehen.“

Und die Schlagzeile, die Robert Winkler am liebsten am Samstag lesen würde? „Underdog SV SCHOTT ärgert den Favoriten siegreich.“