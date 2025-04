Kleineheismann zieht es nach Hoffenheim

Stefan Kleineheismann tritt seine erste Cheftrainerstelle an. Der 37-jährige Franke, derzeit noch als Assistenztrainer in Diensten der SpVgg Greuther Fürth, übernimmt zur neuen Saison die U19 des Bundesligisten TSG Hoffenheim.

"Die TSG-Akademie zählt zu den erfolgreichsten Ausbildungszentren der vergangenen Jahre und bietet ideale Rahmenbedingungen für ambitionierte Trainer. Ich freue mich sehr, meine Erfahrungen hier einbringen und gleichzeitig neue sammeln zu dürfen. Mein Ziel ist es, die Talente der TSG individuell weiterzuentwickeln, sie im besten Fall an den Profikader heranzuführen und gleichzeitig mit dem Team sportlich erfolgreich zu sein", wird Kleineheismann in einer Vereinsmitteilung der Hoffenheimer zitiert.

Stefan Kleineheismann ist gebürtiger Fürther und lernte das Fußballspielen beim Stadtteilklub FSV Stadeln. Anschließend ging`s für ihn in den Kleeblatt-Nachwuchs. Den Durchbruch bei den Profis schaffte der Defensivmann allerdings nicht und so zog es ihn weiter zu den Kickers Offenbach in die 3. Liga. In Erfurt und Halle spielte er ebenfalls in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, ehe er im Sommer 2018 nach Franken zurückkehrte und bei Schweinfurt 05 anheuerte. Bei den Schnüdelm fungierte er als Kapitän und absolvierte insgesamt 44 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Anfang März 2021 beendete er abrupt seine aktive Laufbahn, als er sich entschied, Co-Trainer bei Arminia Bielefeld zu werden.

Anfang dieses Jahres hatte Kleineheismann den Pro-Lizenz-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Die höchste Trainerauszeichnung in Deutschland durfte er von DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig entgegennehmen.