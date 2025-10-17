Kleine Vorschau auf das VfB Oberweimar-Fußballwochenende

Am letzten Ferienwochenende sind VfB-Fußballteams im Kreispokal und in der Frauen-Verbandsliga gefordert.

Am Sonntag spielen um 14:00 Uhr zeitgleich unsere Frauen und die 1. Herren. Während die Frauen SV SCHOTT Jena zum Verbandsligaspiel im Wimaria Stadion erwarten, reisen unsere 1. Herren nach Gaberndorf zum Derby im Kreispokal. Der SV 1951 Gaberndorf spielt in der 1. Kreisklasse Nord und belegt dort aktuell den 3. Platz.