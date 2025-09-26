Kleine Vorschau auf das VfB Oberweimar-Fußballwochenende

Unsere Fußballer sind am Wochenende in 13 Punktspielen gefordert. Als einziges weibliches Team sind unsere B-Juniorinnen im Einsatz.
Am Sonntag um 10:30 Uhr empfängt das Team den 1. FFV Erfurt zum Verbandsligaspiel im Wimaria-Stadion.
Am Sonntag um 15:00 Uhr ist unsere Zweite beim TSV Berlstedt/Neumark gefordert. Das Spiel unserer Ersten gegen den Aufsteiger SV GW 56 Großobringen fällt aus.
Unsere Kreisoberliga-Nachwuchsteams haben folgende Spiele:
27.09.2025 10:30 A-Junioren – Kunstrasenplatz Lindenberg VfB Oberweimar – SG TSV 1864 Magdala
27.09.2025 12:00 B-Junioren – Sportplatz Kamsdorf SG TSV Zollhaus – VfB Oberweimar
28.09.2025 12:30 C-Junioren Kreisoberliga – Kunstrasenplatz Lindenberg VfB Oberweimar – FSV Martinroda
Auf dem Parksportplatz gibt es Nachwuchsfußball zu sehen:
28.09.2025 09:00 E-Junioren 1. Kreisklasse VfB Oberweimar 3. – SV Pfiffelbach 2.
28.09.2025 11:00 E-Junioren Kreisliga VfB Oberweimar 1. – FSV Grün-Weiß Blankenhain 1.
Parksportplatz Oberweimar Allen Teams wünschen wir viel Erfolg!