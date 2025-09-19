Kleine Vorschau auf das VfB Oberweimar-Fußballwochenende

Ein echtes Highlight wartet auf unsere B-Juniorinnen: Am Sonntag empfangen sie die B-Mädchen des Chemnitzer FC zu einem besonderen Freundschaftsspiel. Anstoß ist um 11:00 Uhr auf dem Waldsportplatz Schöndorf.
Bereits am Samstag sind unsere E-Juniorinnen Gastgeberinnen für ein TFV-Turnier. Gespielt wird ab 9:00 Uhr im Wimaria-Stadion.
Die Frauenmannschaft tritt am Sonntag in der Verbandsliga auswärts beim FSV Waltershausen an. Der für uns neue Gegner empfängt unsere Elf ab 16:00 Uhr auf dem Kunstrasen in Waltershausen.
Auch die 1. Herren kämpfen im Kreispokal um das Weiterkommen. Sie reisen am Sonntag zum SV Eintracht Wickerstedt, wo um 15:00 Uhr angestoßen wird.
Darüber hinaus stehen noch weitere Pokalpartien im Nachwuchsbereich auf dem Programm.