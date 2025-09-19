Kleine Vorschau auf das VfB Oberweimar-Fußballwochenende

Ein echtes Highlight wartet auf unsere B-Juniorinnen: Am Sonntag empfangen sie die B-Mädchen des Chemnitzer FC zu einem besonderen Freundschaftsspiel. Anstoß ist um 11:00 Uhr auf dem Waldsportplatz Schöndorf.

Bereits am Samstag sind unsere E-Juniorinnen Gastgeberinnen für ein TFV-Turnier. Gespielt wird ab 9:00 Uhr im Wimaria-Stadion.