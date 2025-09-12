Kleine Vorschau auf das VfB Oberweimar-Fußballwochenende

Unsere D-Juniorinnen empfangen mit dem SV 1990 Ebersdorf einen neuen Punktspielgegner. Das Verbandsligaspiel gegen das Team aus der Nähe von Bad Lobenstein wurde in das Wimaria Stadion verlegt und beginnt am Samstag um 12:30 Uhr. Eine schwere Aufgabe haben unsere Frauen. Das Team um Trainer Robert Curth empfängt am Sonntag den ESV Lok Meiningen. Der Anstoß im Wimaria Stadion wurde um eine Stunde auf 13:00 Uhr vorverlegt. #

Nach dem Spielabbruch letzte Woche in Mellingen reisen unsere 1. Herren am Sonntag zur Reserve des VfB Apolda. Das Spiel wird um 15:00 Uhr auf dem Sportplatz G.-Wichmann-Straße angepfiffen. Unsere Zweite empfängt am Samstag zu später Stunde den SV BW Schmiedehausen auf dem Kunstrasenplatz Lindenberg. Das Spiel wird noch von 17:00 Uhr auf 16:00 Uhr vorverlegt.