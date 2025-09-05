Kleine Vorschau auf das VfB Oberweimar-Fußballwochenende

Am Wochenende stehen 14 Wettkämpfe in den Kalendern unserer Fußballmannschaften.
Das Wochenende eröffnen am Freitag unsere Edlen Herren mit einem Freundschaftsspiel gegen die SV Sparta Werlte. Gegen das Team aus dem Emsland ist um 19:30 Uhr Anstoß auf dem Kunstrasenplatz Lindenberg.
Als einzige weibliche Mannschaft sind unsere E-Juniorinnen am Wochenende im Einsatz. Am Samstag fährt das Team zum TFV-Turnier nach Großschwabhausen. Anstoß ist um 9:00 Uhr.
Unsere Herrenmannschaften sowie die Kreisoberliga-Teams unserer A-, B- und C1-Junioren müssen alle auswärts antreten. Unsere 1. Herren reisen als Tabellenführer am Sonntag zum schwierigen Auswärtsspiel nach Mellingen. Beim Tabellenfünften SSV BG Mellingen geht es um 14:30 auf der Burg los. Ebenfalls ein Auswärtsspiel hat unsere Zweite beim Sportverein Fort. Frankendorf. Hier rollt der Ball am Samstag ab 15:00 auf dem Sportplatz Frankendorf. Gelingt erneut ein Erfolg in der noch jungen Saison?
Die B-Junioren haben die weiteste Anreise. Am Sonntag um 10:30 tritt das VfB-Team in Gräfenroda gegen die SG SpVgg. Geratal an. Unsere A-Junioren treten am Samstag bei Wachsenburg Haarhausen an. Das Punktspiel beginnt um 10:30 Uhr auf dem Sportplatz in Haarhausen. Nach Bad Blankenburg müssen unsere C1-Junioren am Samstag reisen. Gegen den TSV ist um 10:30 Uhr Spielbeginn.