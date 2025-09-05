Kleine Vorschau auf das VfB Oberweimar-Fußballwochenende

Das Wochenende eröffnen am Freitag unsere Edlen Herren mit einem Freundschaftsspiel gegen die SV Sparta Werlte. Gegen das Team aus dem Emsland ist um 19:30 Uhr Anstoß auf dem Kunstrasenplatz Lindenberg.

Als einzige weibliche Mannschaft sind unsere E-Juniorinnen am Wochenende im Einsatz. Am Samstag fährt das Team zum TFV-Turnier nach Großschwabhausen. Anstoß ist um 9:00 Uhr.

Unsere Herrenmannschaften sowie die Kreisoberliga-Teams unserer A-, B- und C1-Junioren müssen alle auswärts antreten. Unsere 1. Herren reisen als Tabellenführer am Sonntag zum schwierigen Auswärtsspiel nach Mellingen. Beim Tabellenfünften SSV BG Mellingen geht es um 14:30 auf der Burg los. Ebenfalls ein Auswärtsspiel hat unsere Zweite beim Sportverein Fort. Frankendorf. Hier rollt der Ball am Samstag ab 15:00 auf dem Sportplatz Frankendorf. Gelingt erneut ein Erfolg in der noch jungen Saison?