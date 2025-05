Kleine Unschärfen, große Wirkung

Es war ein Abend, der dem TSV Havelse noch einmal die Realität des Spitzenfußballs vor Augen führte: Auch wenn der Meistertitel längst gesichert ist, bleibt die Regionalliga Nord eine Liga, in der kleine Fehler, Nachlässigkeiten oder fehlende Präzision den Unterschied machen können. Beim 0:1 gegen die auswärtsstarken Kickers aus Emden erlebte der TSV genau das – und kassierte in einem intensiven Duell seine erst zweite Heimniederlage der Saison.

Dabei begann das Spiel verheißungsvoll. Havelse setzte die ersten Akzente, kam früh durch Jaeschke zu einer hochkarätigen Chance, die am Pfosten endete. Doch was sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit andeutete, setzte sich fort: Emden übernahm mehr und mehr die Kontrolle, erspielte sich ein Chancenplus und blieb vor allem über Standards stets gefährlich. Dass der TSV zur Pause nicht in Rückstand lag, war auch dem Aluminium zu verdanken – und einer Prise Glück.

