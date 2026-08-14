Kleine Überraschungen zum Start in den Frauen-Bezirkspokal

Die SG WDB (hier im Bild der Jubel zum zwischenzeitlichen 1:1) hat im Bezirkspokal überraschend gegen die SG Thedinghausen/Bierden verloren – Foto: Marten Gerken

Der Bezirkspokal der Frauen ist mit elf Qualifikationsspielen in die neue Saison gestartet. Große Überraschungen blieben aus, einige kleinere gab es dennoch. Bereits an diesem Wochenende geht es mit der Hauptrunde weiter.

Der VSV Hedendorf/Neukloster setzte sich beim TSV Apensen mit 1:0 durch und sorgte damit für eine kleine Überraschung. In der vergangenen Landesliga-Saison hatte Apensen beide direkten Duelle gewonnen und war am Ende Meister geworden. Hedendorf schaffte dagegen nur knapp den Klassenerhalt. Diesmal erzielte Lotta Blancke in der 73. Minute nach Vorlage von Marit Henke den einzigen Treffer.





Deutlicher endete das Duell zwischen dem VSK Osterholz-Scharmbeck und dem Oberliga-Absteiger ATSV Scharmbeckstotel. Der ATSV gewann das Derby mit 4:0, nachdem die Mannschaft die vergangenen beiden Derbys verloren hatte. Entsprechend war nach Angaben aus Scharmbeckstotel eine gewisse Anspannung zu spüren. Bereits beim Aufwärmen sei jedoch ein sehr guter Fokus zu erkennen gewesen.

Die ersten Minuten verliefen etwas verhalten. Dann bekam der ATSV einen Foulelfmeter zugesprochen, den Leni Völker in der 13. Minute zum 1:0 verwandelte. Anschließend gab es auf beiden Seiten nur wenige Möglichkeiten. Das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld statt, mit vielen Verlagerungen und nach ATSV-Angaben 70 bis 75 Prozent Ballbesitz für Scharmbeckstotel. Wirklich zwingend wurde die Mannschaft zunächst allerdings nicht und kam lediglich zu einigen Halbchancen.

Das 2:0 fiel in der 38. Minute nach einer Kombination über die rechte Seite. Die Torschützin Johanne Komesker setzte sich anschließend zentral durch und schloss sauber ab.

In der Halbzeit war für Scharmbeckstotel klar, dass die Mannschaft noch einmal etwa eine Viertelstunde an ihre Grenzen gehen müsse. Damit sollte möglichst schnell das 3:0 fallen und die Partie entschieden werden. Das gelang nach eigener Einschätzung phasenweise ganz gut. In der 58. Minute traf Katja Wiesenmüller zum 3:0. Sie nahm den Ball aus knapp 20 Metern mit dem rechten Außenrist volley und traf oben links in den Winkel.

Kurz vor Schluss bereitete Jördis Bussmann das 4:0 über die linke Seite vor. Sie setzte sich außen durch und legte vor dem Tor quer, sodass Völker nur noch den Fuß hinhalten musste.

ATSV-Trainer Lennart Gerken sagte gegenüber FuPa: „Wir sind sehr happy mit dem 4:0 und nehmen das gerne mit. Trotzdem liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Die Abläufe müssen sauberer werden, wir müssen uns mehr Großchancen erarbeiten, mutiger und kreativer werden und im letzten Drittel mehr Räume reißen. Aber ich glaube, der Weg ist absolut der richtige. Wir sind auf einem guten Weg.“





Bezirksliga gegen Landesliga





Die SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn unterlag der SV Eintracht Lüneburg mit 2:4. Kim-Laura Leist-Schmidt brachte die SG bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung, zwei Minuten später glich Clara Lucia Kucklick aus. Kucklick erzielte insgesamt drei Treffer und traf neben der 11. auch in der 47. und 53. Minute. Rebecca Schulze erzielte in der 73. Minute den zweiten Treffer für die SG, Isabel Schneiders traf in der 90. Minute zum 4:2 für die Eintracht.

Die SG Anderlingen/Byhusen gewann beim TSV Brunsbrock mit 3:0. Beide Mannschaften kennen sich aus der vergangenen Bezirksliga-Saison. Brunsbrock beendete diese auf Rang vier, Anderlingen stieg als Tabellenzweiter in die Landesliga auf. Milena Tekath brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, Mara-Sophie Holsten erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Elea Seba erzielte in der 55. Minute den dritten Treffer.



Bezirksliga gegen Bezirksliga





Im Duell zweier Aufsteiger setzte sich der FC Rosengarten mit 1:0 gegen die SG Nartum/Horstedt durch. Beide Mannschaften spielen in dieser Saison in der Frauen Bezirksliga Lüneburg 4. Rosengarten war zuvor Meister der Kreisliga Stade/Harburg geworden, Nartum/Horstedt Meister der Kreisliga Rotenburg. Laura Ott entschied die Partie mit ihrem Treffer in der 75. Minute.



Aus Sicht der SG WDB folgte auf eine enttäuschende erste Halbzeit eine bessere zweite Hälfte. Die mangelnde Chancenverwertung führte unter dem Strich zu einer unglücklichen, am Ende aber auch verdienten Niederlage. WDB-Trainer Chris Mehrtens sagte gegenüber FuPa: „Am Ende bleibt das Pokalaus und die Erkenntnis, dass man bis zum Saisonstart, noch einiges zu tun hat.“ Eine kleine Überraschung gelang auch der SG Thedinghausen/Bierden. Der Bezirksliga-Aufsteiger gewann bei der SG WDB, die die vergangene Saison auf Tabellenplatz fünf beendet hatte, mit 2:1. Ein Eigentor von Lisa Hoops brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Monique Limberg glich in der 81. Minute aus. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Laura Weber mit einem direkten Freistoß zum 2:1.Aus Sicht der SG WDB folgte auf eine enttäuschende erste Halbzeit eine bessere zweite Hälfte. Die mangelnde Chancenverwertung führte unter dem Strich zu einer unglücklichen, am Ende aber auch verdienten Niederlage. WDB-Trainer Chris Mehrtens sagte gegenüber FuPa: „Am Ende bleibt das Pokalaus und die Erkenntnis, dass man bis zum Saisonstart, noch einiges zu tun hat.“



Deutlich wurde es im Pokalderby zwischen dem TuS Tiste und der SG Wohnste/Holvede/Ippensen. Der Landesliga-Absteiger gewann mit 4:0. Johanna Brunkhorst traf bereits in der 10. Minute zum 1:0, Lisa Meier erhöhte in der 51. Minute. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Sarah Starzonek das 3:0, zwei Minuten später traf Meier mit ihrem zweiten Tor zum 4:0. Louisa Casemir bereitete zwei Treffer vor.





Noch höher fiel der Sieg des BSV Union Bevensen bei der SG Eldingen/Höfer aus. Beim 8:0 erzielte Carlotta Müller vier Tore. Linn Petersen-Feddersen brachte Bevensen bereits in der 2. Minute in Führung. Müller traf in der 49. und 59. Minute, Nina Lambrecht erhöhte in der 60. Minute auf 4:0. Aylin Kneip erzielte in der 72. und 80. Minute zwei weitere Treffer. Müller machte ihren Viererpack mit den Toren in der 81. und vierten Minute der Nachspielzeit komplett.



Der VfL Lüneburg gewann beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Gellersen mit 4:1. Nach einem Eigentor von Diane Kopec in der 16. Minute erzielte Nina Schlagowsky einen lupenreinen Hattrick. Sie traf in der 23., 36. und 39. Minute. Lea Behnke verkürzte in der 77. Minute auf 1:4.



Danach drehte Fortuna die Partie. Leonie Roschmann traf in der 70. Minute zum 2:4, Lena Becker zwei Minuten später zum 3:4 und Lotte Matea Sagwitz in der 76. Minute zum Ausgleich. Pia Jürß brachte Celle in der 89. Minute mit 5:4 in Führung, doch noch in derselben Minute glich Magson mit ihrem zweiten Treffer zum 5:5 aus. In der 90. Minute entschied Isabel Waßmann die Partie per Foulelfmeter zum 6:5.



Kreisliga gegen Bezirksliga Ein Ergebnis, wie man es sonst eher nach einem Elfmeterschießen kennt, gab es zwischen dem ESV Fortuna Celle und dem SV Hodenhagen. Fortuna setzte sich mit 6:5 durch, obwohl Hodenhagen zwischenzeitlich mit 4:1 führte. Lisa Schoenemann brachte Celle bereits in der 2. Minute in Führung. Celina Magson glich in der 11. Minute aus, Laura Menzel traf in der 18. Minute zum 2:1 für Hodenhagen. Jasmin Grabowski erhöhte in der 61. Minute auf 3:1, vier Minuten später erzielte Menzel ihren zweiten Treffer zum 4:1.Danach drehte Fortuna die Partie. Leonie Roschmann traf in der 70. Minute zum 2:4, Lena Becker zwei Minuten später zum 3:4 und Lotte Matea Sagwitz in der 76. Minute zum Ausgleich. Pia Jürß brachte Celle in der 89. Minute mit 5:4 in Führung, doch noch in derselben Minute glich Magson mit ihrem zweiten Treffer zum 5:5 aus. In der 90. Minute entschied Isabel Waßmann die Partie per Foulelfmeter zum 6:5.

Für den TVV Neu Wulmstorf endete die Qualifikation mit einer 0:3-Niederlage gegen die FSG 3 Meilen Altes Land. Neu Wulmstorf war in der vergangenen Saison Vizepokalsieger des Kreispokals Stade geworden. Da Pokalsieger FC Rosengarten als Meister aufstieg und damit als Bezirksligist ohnehin im Bezirkspokal startete, durfte der TVV ebenfalls antreten. Gegen die FSG gab es jedoch eine klare Niederlage. Ciará-Samantha Knight brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, Antonia Horeis erhöhte in der 47. Minute auf 2:0. Knight traf in der 79. Minute ein zweites Mal und stellte den 3:0-Endstand her.



1. Runde – Die Spiele im Überblick

Die Spiele der 1. Hauptrunde sind für dieses Wochenende terminiert. Los geht es bereits am heutigen Freitag. Nachfolgend die Spiele im Überblick:

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr TSV Etelsen Etelsen FC Hansa Schwanewede Schwanewede 11:00 PUSH

So., 16.08.2026, 12:00 Uhr VfL Lüneburg VfL Lüneburg BSV Union Bevensen Bevensen 12:00 PUSH