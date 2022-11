Kleine Schritte, viel Identifikation B-Liga Mosel/Hochwald: Nach dem Neustart sieht Kapitän Nico Scholtes Mehring auf Kurs.

Nachdem die erste Mannschaft das Startrecht für die Bezirksliga gehabt hätte, man mangels geeigneten Personals aber den Platz der bisherigen zweiten Garnitur in der B-Liga einnahm, geht es in dieser Saison vor allem um die Konsolidierung. „Aus vielen Gesprächen im Dorf weiß ich, dass wohl 99 Prozent hinter dem freiwilligen Rückzug stehen. In der Bezirksliga hätten wir doch nichts gerissen“, berichtet Scholtes, der mittlerweile wieder Zuschauer auf der Lay sieht, die „man schon zehn Jahre nicht mehr hier oben begrüßen durfte“.

Im Gegensatz zu früheren Jahren sei es inzwischen gelungen, dass der Kader fast ausschließlich mit Mehringer Jungs bestückt sei. Das fördere den Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Verein. Als Spielführer sieht er seine Aufgabe gerade darin, die Jüngeren im Kader zu führen. Mit einem Schmunzeln spricht er „vom einen oder anderen Ausreißer, den wir schon mal haben“.

Dem kommenden Heimspiel am Sonntag ab 15.30 Uhr gegen den SV Gutweiler kommt eine besondere Bedeutung zu. Schließlich können beide Teams hier auch schon mal Duftmarken setzen fürs Kreispokal-Viertelfinale an derselben Stelle (Sonntag, 5. März). Im Pokal möglichst weit zu kommen und in der Liga in den nächsten Jahren mal oben mitzuspielen, nennt Scholtes als Ziele. In Mehring bevorzugen sie mittlerweile die kleinen, festen Schritte, um nicht wie in der Vergangenheit ins Stolpern zu geraten und dann erst mal am Boden zu liegen ...