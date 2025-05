Kleine Motivationsspritze: die Heimtabelle

Die Luft ist raus. Das ist ein gutes Zeichen, denn lange sah es so aus, als müsste der TSV Eintracht Karlsfeld bis zum letzten Spieltag der Fußball-Landesliga Südost zittern – oder sogar darüber hinaus. Doch dank eines starken Endspurts hat die Mannschaft von Trainer Flo Beutlhauser den Klassenerhalt vorzeitig sicher. Am Samstag (Spielbeginn 14 Uhr) können die Karlsfelder das Saisonfinale gegen den Tabellendritten TSV Wasserburg genießen.

Ihre letzten Spiele im Eintracht-Trikot werden unter anderem Dominik Schäffer, Dominik Pöhlmann, Marco Schlittmeier und Martin Schön (jeweils Karriereende) sowie Lukas Paunert (Wechsel zum Bayernligisten Heimstetten) bestreiten. Jeder hinterlässt eine Lücke. Während Schön (verhindert) und Schlittmeier (krank) nicht auflaufen können, verspricht ㈠Beutlhauser den anderen drei Abgängen einen Startelfeinsatz gegen Wasserburg.

Weil die Karlsfelder am vergangenen Dienstag im Training Gastspieler testeten, ging es engagierter als üblich zur Sache. Am Donnerstag stand dann der Spaß im Vordergrund. „Wir hatten ein Retro-Training. Jeder Spieler ist in seinem ältesten Trikot gekommen”, so der Eintracht-Coach.

Für Beulthauser wird es ebenfalls die letzte Vorstellung als Chefcoach. Er tritt in der kommenden Saison etwas kürzer und wird Teil des Karlsfelder Trainer㈠trios mit Chris Traub und A-Jugend-Coach Fabio Meikis, der in die Erste hochgezogen wird.