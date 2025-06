Kleine Gesten zeugen von einem großen Herzen

Natürlich ging es um den Wettbewerb untereinander, natürlich wollten alle auch die Spiele des Turniers für sich entscheiden, doch letztlich geht es beim Inklusionssport um andere Werte – das gemeinschaftliche Erlebnis, der Zusammenhalt steht im Vordergrund. So halfen sich verschiedene Mannschaften gegenseitig mit Spielern aus, das Wichtigste war, dass alle Teams spielfähig waren. Auch wenn die Ergebnisse letztlich für jeden ersichtlich waren, gibt es beim Inklusionssport am Ende keine sportliche Reihenfolge – jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer soll mit einem positiven Gefühl aus dem Turnier gehen und sich als Gewinner fühlen.

16 Mannschaften – davon zwei Teams unter 16 Jahren und 14 Teams über 16 Jahren – aus zehn Vereinen nahmen in diesem Jahr am Turnier teil, darunter auch jeweils ein Team aus Österreich und Belgien. „Im vergangenen Jahr hatten wir auch schon Teams aus England und den Niederlanden am Start“, berichtete Giso Karl, Betreuer der Fußball-Inklusionsmannschaft der DJK Rheinkraft Neuss.