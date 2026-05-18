Kleindienst-Comeback in Spelle

– Foto: SCSV

Versöhnliches Saisonfinale für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, der am Mittwoch um 18.30 Uhr beim emsländischen Oberligisten SC Spelle-Venhaus zum Freundschaftsspiel antritt: Gegen die TSG Hoffenheim zeigte die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski eine gute Vorstellung. Die 4:0-Siege gegen die Sinsheimer und Augsburg waren die höchsten Heimerfolge der Saison.

Offensivspieler Robin Hack war gegen Hoffenheim zum vierten Mal nach seiner langwierigen Meniskusverletzung und anschließendem Muskelfaserriss wieder dabei. Er leitete das 3:0 durch Kevin Diks mit ein und schoss das 4:0 selbst. Winterneuzugang Hugo Bolin jubelte über seinen ersten Treffer in der Bundesliga. Der schwedische Linksaußen kommt von Malmö FF.

Positiv auch das Comeback von Mannschaftskapitän und Torjäger Tim Kleindienst, der von den Zuschauern gefeiert wurde. Vier Minuten stand der Borussen-Hoffnungsträger auf dem Platz. Es war sein vierter Einsatz in dieser Saison, in der er für insgesamt zehn Minuten auflief. Vor fast genau einem Jahr hat er sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Kleindienst hofft noch auf seine WM-Chance. Der Kader für die Titelkämpfe in Mexiko, Kanada und den USA wird am Donnerstag bekannt gegeben.

Mit Hoffenheim stellte sich Samstag im Borussen-Park eine Mannschaft vor, für die es um die Qualifikation für die Champions-League ging. Die Hoffnung ging nicht auf. Ausgerechnet der von Hoffenheim geliehene Top-Stürmer Haris Tabakovic schoss das 2:0 für Mönchengladbach, schied aber Mitte der zweiten Halbzeit verletzt aus. Mit dem 4:0 revanchierte sich der Gastgeber für die höchste Saisonniederlage beim 1:5 im Hinspiel. Den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten die Gladbacher am drittenletzten Spieltag mit dem 1:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund.

Am Saisonende belegt die Elf vom Niederrhein nach langer Zitterpartie den zwölften Tabellenplatz. Ein sicher unbefriedigendes Resultat für den fünffachen Deutschen Meister (1970, 1971, 1975, 1976, 1977), dreifachen DFB-Pokalsieger (1960, 1973, 1995) und zweifachen UEFA-Pokalsieger (1975, 1979). Die „Fohlen“ bestreiten am Mittwoch im Getränke Hoffmann Stadion in Spelle ihr vorletztes Spiel dieser Saison. Sie freuen sich auf das Treffen mit ihren Anhängern und wollen sich fan-nah präsentieren. Für den SC Spelle-Venhaus ist das Duell Höhepunkt der Feierlichkeiten im Jahr seines 80-jährigen Vereinsbestehens. Vor genau zehn Jahren liefen die Gladbacher schon einmal in Spelle auf. Mit dabei war auch der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi, der immer noch zum Borussen-Kader gehört.

Hier gibt es noch Karten

Für die Neuauflage des Freundschaftsspiels SC Spelle-Venhaus gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend gibt es noch Tickets: ein kleines Restkontingent von Stehplatzkarten Tribüne für 20 Euro und Sitzplatzkarten für 25 Euro. Interessenten können sich in der Geschäftsstelle des SCSV melden unter Telefon 05977/1758. Weiterhin können Stehplatztickets für die Bereiche außerhalb der Tribüne zum Preis von 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren erworben werden unter dem Link https://scspelle-venhaus.ticket.io/EhcpA84k/ Der SCSV weist darauf hin, dass am Spieltag keine Tageskasse mehr geöffnet wird.