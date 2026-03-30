Kleinblittersdorf sendet Lebenszeichen Verbandsliga Südwest: FC Kleinblittersdorf - SG Besseringen-Hilbringen 3:1 (2:1) von Roland Quinten · Heute, 14:04 Uhr · 0 Leser

Yannick Bentz gewann feierte mit seinem Team gegen Besseringen-Hilbringen einen ganz wichtigen Heimsieg – Foto: Yannick Bentz

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Die Elf von der Oberen Saar gewinnt den Abstiegskrimi gegen die SG Besseringen-Hilbringen 3:1 (2:1) und feiert nach der Winterpause ihren ersten Sieg.

Es begann gut für die Mannschaft von Trainer Yannick Bentz. Bereits in der sechsten Minute war es Giorgio Saporito, der den Phönix in Führung schoss. Allerdings konnten sich die Gastgeber an der Führung nicht lange erfreuen, denn bereits in der zehnten Minute war es Tom Dostert, der für das Schlusslicht ausgleichen konnte. Wenig später musste Steven Mika für zehn Minuten den Platz verlassen. Sein Einsteigen gegen einen Besseringer Akteur in Höhe der Mittellinie war Schiedsrichter Severin Hans zu rustikal, so dass er den Kleinblittersdorfer für zehn Minuten vom Platz schickte. Aus der personellen Überzahl konnte die Gästeelf aber keinen Nutzen ziehen. Spielerisch war die Partie kein Leckerbissen, dafür war der Rasen zu holprig. Kurz vor der Pause die erneute Führung für den FCK: Til Schumacher wurde auf der rechten Außenbahn schön angespielt, der ging noch drei Schritte und zog dann ab. Der Ball flog ins linke Eck – 2:1 für den Gastgeber, da hatte Connor Weber, der das Tor der SG hütete, keine Abwehrchance.

Nach Wiederanpfiff legte die SG eine Schippe drauf, doch groß in Gefahr geriet das Tor von FCK-Keeper Domenik Englbrecht, der ein sicherer Rückhalt bei den Gastgebern war, nicht. In der 67. Minute bekam dann auch Aaron Thieser eine zehnminütige Verschnaufpause vom Unparteiischen verordnet. Auch die blieb ohne Folgen. Die Gäste öffneten in der Schlussphase die Abwehr, so dass Kleinblittersdorf zu Konterchancen kam. Die blieben bis auf die letzte Chance ungenutzt. Da kam Danylo Musolitin durch und vollendete zum 3:1. FCK-Trainer Bentz war zufrieden, war aber nur zu einem knappen Kommentar bereit: „Wir haben gezeigt, dass wir noch leben.“ Mehr war Bentz, der den FCK verlassen wird, nicht zu entlocken. SG-Coach Timo Gotthardt sieht angesichts von nur zehn Zählern aus 22 Spielen, der Wahrheit ins Auge: „Sollte es nur einen Absteiger geben, dann haben wir noch eine Chance. Allerdings wird auch im Abstiegsfall die Truppe nicht auseinanderbrechen. Wir werden zur neuen Saison, egal in welcher Liga, eine gute Truppe zusammen haben.“