Kleinaspach gewinnt 6:3-Spektakel, vier Platzverweise in Rot am See

Kreisliga A1:

SV Fellbach II – TV Weiler/Rems 2:2

Ein spannendes Remis mit turbulenter Schlussphase erlebten die Zuschauer in Fellbach. Zunächst vergab Simon Zasinski (61.) für die Gäste einen Foulelfmeter, ehe Nikita Siebert (64.) Fellbach in Führung brachte. In der Schlussviertelstunde überschlugen sich die Ereignisse: Gabriel Osei (84.) glich aus, Baran Kara (87.) traf zur erneuten Führung der Hausherren, doch Michail Panagos (90.+4) sicherte Weiler in letzter Sekunde einen Punkt.

SV Remshalden – FC Kosova Kernen 1:2

Kosova Kernen feierte einen späten Auswärtssieg in Remshalden. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Visar Plakaj (69.) die Gäste in Führung. Adrian Becker (87.) sorgte kurz vor Schluss für den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit schlug Kreshnik Kuqi (90.) eiskalt zu und bescherte Kernen den 2:1-Erfolg.

SV Hertmannsweiler – Anagennisis Schorndorf 4:0

Der SV Hertmannsweiler zeigte eine starke Leistung und siegte souverän mit 4:0. Kurz vor der Pause traf Sulayman Ceesay (45.+2) zur Führung und legte nach dem Seitenwechsel (60.) nach. Tobias Veit (62.) erhöhte auf 3:0, ehe Marco Schäfler (90.+4) in der Nachspielzeit den verdienten Schlusspunkt setzte. Schorndorf fand zu keiner Zeit ins Spiel und musste eine klare Niederlage hinnehmen.

VfR Birkmannsweiler – VfL Winterbach 3:0

Birkmannsweiler überzeugte mit einer konzentrierten Vorstellung. Muammer Gözütok (36.) eröffnete den Torreigen, Nils Andrä (62.) legte nach. Spätestens mit dem Treffer von Meridon Samahodaj (74.) war der Sieg perfekt. Der VfR kontrollierte die Partie über weite Strecken und ließ Winterbach kaum Raum zur Entfaltung.

FSV Waiblingen II – TSV Schornbach II 5:2

Ein torreiches Derby mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten sahen die Zuschauer in Waiblingen. Schornbach führte früh durch Kevin Mezger (7.) und Moritz Schilling (14.) mit 2:0. Doch Waiblingen schlug eindrucksvoll zurück: Antonio Di Viesti (16., 45.+2/Foulelfmeter) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drehte der FSV das Spiel komplett – Anastasios Pantzaridis (48.) brachte die Führung, ehe Manuel Beluzic (66., 79.) mit einem Doppelpack den 5:2-Endstand besorgte.

TB Beinstein – SV Breuningsweiler II 5:0

Der TB Beinstein zeigte sich in Torlaune und ließ dem Gegner keine Chance. Nick Smetaczko (3.) eröffnete früh, Alexander Humke (27.) und Florian Keiner (45.) legten nach. In der zweiten Hälfte sorgte Felix Holub (69., 74.) mit einem Doppelpack für den klaren 5:0-Endstand. Eine dominante Vorstellung der Gastgeber.

SC Korb – 1. FC Hohenacker 4:3

Ein packendes Offensivspektakel endete mit einem Heimsieg für den SC Korb. Samoel-Leon Eck (13.) und Joel Cseledes (43., 50.) sorgten für eine scheinbar komfortable 3:0-Führung. Doch Hohenacker kämpfte sich zurück: Cedric Sigle (59.), Michael Feldmeier (70.) und Luca Rodenwoldt (78.) stellten auf 3:3. In der spannenden Schlussphase war es erneut Samoel-Leon Eck (82.), der mit seinem zweiten Treffer den umjubelten 4:3-Sieg für Korb sicherte.