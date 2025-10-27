Kleinaspach gewinnt 6:3-Spektakel, vier Platzverweise in Rot am See

SV Unterweissach II – FC Viktoria Backnang 1:2
In einem spannenden Duell setzte sich Viktoria Backnang knapp durch. Zunächst brachte Dominik Weller (26.) die Gastgeber in Führung, ehe Osman Ceylan (43.) die große Chance zum Ausgleich per Foulelfmeter vergab. Nach der Pause drehte Arif Akgün (53., 63.) mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der Gäste. Unterweissach kämpfte bis zum Schluss, blieb aber ohne weiteren Treffer.
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 6:3
Ein wahres Torfestival sahen die Zuschauer in Kleinaspach. Die Gäste führten früh durch Sven Kaltenthaler (15.) und ein Eigentor von Ferris Pressburger (17.) mit 2:0. Doch die Spvgg antwortete furios: Pressburger (29.) machte seinen Fehler wieder gut, Enes Halici (37.), Christian Marino (39.) und Simon Föll (41.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Platzverweis von Marino (50.) kam Althütte/Sechselberg durch Luca Weller (53.) noch einmal heran, doch Ferris Medagli (80., 87.) entschied die Partie mit einem Doppelpack endgültig. Ein spektakulärer 6:3-Erfolg für Kleinaspach.
TSC Murrhardt – SV Allmersbach II 4:3
Ein packendes Spiel mit vielen Wendungen boten Murrhardt und Allmersbach II. Nach einer wilden ersten Hälfte lagen die Gäste dank Philipp Weller (39./FE, 45.+3) zwischenzeitlich vorne, nachdem Ismail Kirci (40.) für den TSC getroffen hatte. Direkt nach Wiederanpfiff glich Abdulkadir Tuga (46.) aus, ehe Georgios Michailidis (58.) und Ahat Murat (78.) die Weichen auf Sieg stellten. Trotz Unterzahl nach Rot gegen Dominik Schaaf (65.) kam Allmersbach in der Nachspielzeit durch Weller (90.) noch einmal ran – zum Punkt reichte es aber nicht mehr.
SGM Erbstetten/TSG Backnang II – VfR Murrhardt 0:7
Eine deutliche Angelegenheit: Der VfR Murrhardt dominierte nach Belieben und nutzte die frühe Gelb-Rote Karte gegen Ajmal Afizi (18.) eiskalt aus. Nach verhaltenem Beginn traf Salomon Mayer (40.) zur Führung, danach brachen alle Dämme. Tobias Wiese (48., 61.), Eron Demaku (71., 83.), Philipp Heckmann (74.) und Benjamin Döz (77.) schraubten das Ergebnis auf 7:0 – ein Kantersieg für den VfR.
SK Fichtenberg – SV Steinbach 1:1
Fichtenberg und Steinbach trennten sich mit 1:1. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Talha Ünal (7.) in Führung. Danach übernahm Fichtenberg zunehmend das Kommando und wurde kurz vor Schluss belohnt: Thilo Fritz (79.) traf zum verdienten Ausgleich. Beide Teams zeigten Kampfgeist, konnten aber keine Entscheidung erzwingen.
FC Welzheim – FSV Weiler zum Stein 4:2
Der FC Welzheim legte früh die Basis für den Sieg. Tim Schneidereit (22., FE) und Patrick Wenzel (25.) sorgten schnell für eine komfortable Führung, Nico Dyrska (50.) erhöhte nach der Pause auf 3:0. Doch der FSV kam zurück: Ümit Karatekin (52.) und Marcel Weishäupl (74.) verkürzten auf 3:2. Erst in der Schlussminute machte Philipp Friz (90.) mit dem 4:2 alles klar. Ein verdienter, aber hart erkämpfter Heimsieg für Welzheim.
TSV Sulzbach-Laufen – Großer Alexander Backnang 4:1
Der TSV Sulzbach-Laufen feierte einen überzeugenden Heimsieg. Lukas Kühneisen (27.) brachte die Gastgeber in Front, Alain Haddad (37.) glich kurz darauf aus. Nach einer hitzigen Szene mit zwei Roten Karten für Cosimo Moccia (Backnang) und Louis-Elia Ziehr (Sulzbach-Laufen) in der 47. Minute übernahm der TSV wieder das Kommando: Jannik Obieglo (64.), erneut Kühneisen (69.) und Marek Hähnel (73.) sorgten für den deutlichen 4:1-Endstand.