Allgemeines
– Foto: Jens Körner

Kleinaspach gewinnt 6:3-Spektakel, vier Platzverweise in Rot am See

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall
KL A4 Rems/Murr/Hall
In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Fellbach II – TV Weiler/Rems 2:2
Ein spannendes Remis mit turbulenter Schlussphase erlebten die Zuschauer in Fellbach. Zunächst vergab Simon Zasinski (61.) für die Gäste einen Foulelfmeter, ehe Nikita Siebert (64.) Fellbach in Führung brachte. In der Schlussviertelstunde überschlugen sich die Ereignisse: Gabriel Osei (84.) glich aus, Baran Kara (87.) traf zur erneuten Führung der Hausherren, doch Michail Panagos (90.+4) sicherte Weiler in letzter Sekunde einen Punkt.

SV Remshalden – FC Kosova Kernen 1:2
Kosova Kernen feierte einen späten Auswärtssieg in Remshalden. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Visar Plakaj (69.) die Gäste in Führung. Adrian Becker (87.) sorgte kurz vor Schluss für den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit schlug Kreshnik Kuqi (90.) eiskalt zu und bescherte Kernen den 2:1-Erfolg.

SV Hertmannsweiler – Anagennisis Schorndorf 4:0
Der SV Hertmannsweiler zeigte eine starke Leistung und siegte souverän mit 4:0. Kurz vor der Pause traf Sulayman Ceesay (45.+2) zur Führung und legte nach dem Seitenwechsel (60.) nach. Tobias Veit (62.) erhöhte auf 3:0, ehe Marco Schäfler (90.+4) in der Nachspielzeit den verdienten Schlusspunkt setzte. Schorndorf fand zu keiner Zeit ins Spiel und musste eine klare Niederlage hinnehmen.

VfR Birkmannsweiler – VfL Winterbach 3:0
Birkmannsweiler überzeugte mit einer konzentrierten Vorstellung. Muammer Gözütok (36.) eröffnete den Torreigen, Nils Andrä (62.) legte nach. Spätestens mit dem Treffer von Meridon Samahodaj (74.) war der Sieg perfekt. Der VfR kontrollierte die Partie über weite Strecken und ließ Winterbach kaum Raum zur Entfaltung.

FSV Waiblingen II – TSV Schornbach II 5:2
Ein torreiches Derby mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten sahen die Zuschauer in Waiblingen. Schornbach führte früh durch Kevin Mezger (7.) und Moritz Schilling (14.) mit 2:0. Doch Waiblingen schlug eindrucksvoll zurück: Antonio Di Viesti (16., 45.+2/Foulelfmeter) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drehte der FSV das Spiel komplett – Anastasios Pantzaridis (48.) brachte die Führung, ehe Manuel Beluzic (66., 79.) mit einem Doppelpack den 5:2-Endstand besorgte.

TB Beinstein – SV Breuningsweiler II 5:0
Der TB Beinstein zeigte sich in Torlaune und ließ dem Gegner keine Chance. Nick Smetaczko (3.) eröffnete früh, Alexander Humke (27.) und Florian Keiner (45.) legten nach. In der zweiten Hälfte sorgte Felix Holub (69., 74.) mit einem Doppelpack für den klaren 5:0-Endstand. Eine dominante Vorstellung der Gastgeber.

SC Korb – 1. FC Hohenacker 4:3
Ein packendes Offensivspektakel endete mit einem Heimsieg für den SC Korb. Samoel-Leon Eck (13.) und Joel Cseledes (43., 50.) sorgten für eine scheinbar komfortable 3:0-Führung. Doch Hohenacker kämpfte sich zurück: Cedric Sigle (59.), Michael Feldmeier (70.) und Luca Rodenwoldt (78.) stellten auf 3:3. In der spannenden Schlussphase war es erneut Samoel-Leon Eck (82.), der mit seinem zweiten Treffer den umjubelten 4:3-Sieg für Korb sicherte.

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – FC Viktoria Backnang 1:2
In einem spannenden Duell setzte sich Viktoria Backnang knapp durch. Zunächst brachte Dominik Weller (26.) die Gastgeber in Führung, ehe Osman Ceylan (43.) die große Chance zum Ausgleich per Foulelfmeter vergab. Nach der Pause drehte Arif Akgün (53., 63.) mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der Gäste. Unterweissach kämpfte bis zum Schluss, blieb aber ohne weiteren Treffer.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 6:3
Ein wahres Torfestival sahen die Zuschauer in Kleinaspach. Die Gäste führten früh durch Sven Kaltenthaler (15.) und ein Eigentor von Ferris Pressburger (17.) mit 2:0. Doch die Spvgg antwortete furios: Pressburger (29.) machte seinen Fehler wieder gut, Enes Halici (37.), Christian Marino (39.) und Simon Föll (41.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Platzverweis von Marino (50.) kam Althütte/Sechselberg durch Luca Weller (53.) noch einmal heran, doch Ferris Medagli (80., 87.) entschied die Partie mit einem Doppelpack endgültig. Ein spektakulärer 6:3-Erfolg für Kleinaspach.

TSC Murrhardt – SV Allmersbach II 4:3
Ein packendes Spiel mit vielen Wendungen boten Murrhardt und Allmersbach II. Nach einer wilden ersten Hälfte lagen die Gäste dank Philipp Weller (39./FE, 45.+3) zwischenzeitlich vorne, nachdem Ismail Kirci (40.) für den TSC getroffen hatte. Direkt nach Wiederanpfiff glich Abdulkadir Tuga (46.) aus, ehe Georgios Michailidis (58.) und Ahat Murat (78.) die Weichen auf Sieg stellten. Trotz Unterzahl nach Rot gegen Dominik Schaaf (65.) kam Allmersbach in der Nachspielzeit durch Weller (90.) noch einmal ran – zum Punkt reichte es aber nicht mehr.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – VfR Murrhardt 0:7
Eine deutliche Angelegenheit: Der VfR Murrhardt dominierte nach Belieben und nutzte die frühe Gelb-Rote Karte gegen Ajmal Afizi (18.) eiskalt aus. Nach verhaltenem Beginn traf Salomon Mayer (40.) zur Führung, danach brachen alle Dämme. Tobias Wiese (48., 61.), Eron Demaku (71., 83.), Philipp Heckmann (74.) und Benjamin Döz (77.) schraubten das Ergebnis auf 7:0 – ein Kantersieg für den VfR.

SK Fichtenberg – SV Steinbach 1:1
Fichtenberg und Steinbach trennten sich mit 1:1. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Talha Ünal (7.) in Führung. Danach übernahm Fichtenberg zunehmend das Kommando und wurde kurz vor Schluss belohnt: Thilo Fritz (79.) traf zum verdienten Ausgleich. Beide Teams zeigten Kampfgeist, konnten aber keine Entscheidung erzwingen.

FC Welzheim – FSV Weiler zum Stein 4:2
Der FC Welzheim legte früh die Basis für den Sieg. Tim Schneidereit (22., FE) und Patrick Wenzel (25.) sorgten schnell für eine komfortable Führung, Nico Dyrska (50.) erhöhte nach der Pause auf 3:0. Doch der FSV kam zurück: Ümit Karatekin (52.) und Marcel Weishäupl (74.) verkürzten auf 3:2. Erst in der Schlussminute machte Philipp Friz (90.) mit dem 4:2 alles klar. Ein verdienter, aber hart erkämpfter Heimsieg für Welzheim.

TSV Sulzbach-Laufen – Großer Alexander Backnang 4:1
Der TSV Sulzbach-Laufen feierte einen überzeugenden Heimsieg. Lukas Kühneisen (27.) brachte die Gastgeber in Front, Alain Haddad (37.) glich kurz darauf aus. Nach einer hitzigen Szene mit zwei Roten Karten für Cosimo Moccia (Backnang) und Louis-Elia Ziehr (Sulzbach-Laufen) in der 47. Minute übernahm der TSV wieder das Kommando: Jannik Obieglo (64.), erneut Kühneisen (69.) und Marek Hähnel (73.) sorgten für den deutlichen 4:1-Endstand.

Kreisliga A3:

SGM Rosengarten – SC Bühlertann 3:2
Ein temporeiches Duell mit vielen Wendungen sahen die Zuschauer in Rosengarten. Jonas Wieland (3.) und Niklas Diehm (7.) sorgten mit einem Blitzstart für eine frühe 2:0-Führung. Doch Dominik Wappler brachte Bühlertann mit einem Doppelpack (32., 63.) wieder ins Spiel. Nur vier Minuten später stellte Diehm (67.) mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase vergab Nico Ulreich (88.) per Handelfmeter die große Chance zum Ausgleich – Torwart Marco Löffler parierte stark und sicherte Rosengarten den knappen 3:2-Erfolg.

Spvgg Unterrot – TSV Michelbach/Bilz 2:1
In einer spannenden Partie drehte die Spvgg Unterrot das Spiel spät zu ihren Gunsten. Florian Hoffmann (64.) brachte die Gäste aus Michelbach zunächst in Führung. Diyar Bozan (81.) glich für die Hausherren aus, und kurz vor dem Abpfiff fiel die Entscheidung: Ein unglückliches Eigentor von Tim Baumann (90.) bescherte Unterrot den 2:1-Sieg.

Sportfreunde DJK Bühlerzell – SC Steinbach-Comburg 2:1
Vor 150 Zuschauern feierte Bühlerzell einen umkämpften Heimsieg. Karim Abu Dia (45.) traf kurz vor der Pause zur Gästeführung. Doch die Sportfreunde kamen mit viel Schwung aus der Kabine: Maximilian Fischer drehte mit einem Doppelpack (49., 68.) die Partie. Bühlerzell verteidigte den Vorsprung in einer intensiven Schlussphase erfolgreich und behielt die drei Punkte zu Hause.

TSV Ilshofen II – TSV Hessental 3:2
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes und torreiches Spiel. Tim Luca Laidig (8.) brachte Ilshofen früh in Front, doch Yannik Frey (9.) glich postwendend aus. Jannis Schierle (15.) stellte erneut auf Führung, die Oliver Köhler (46.) kurz nach der Pause egalisierte. Marco Götz (77.) traf schließlich zum entscheidenden 3:2 und sicherte Ilshofen II einen knappen Heimsieg.

TSV Vellberg – TSV Sulzdorf 0:2
In einer lange offenen Begegnung bewies Sulzdorf in der Schlussphase den längeren Atem. Erst in der 86. Minute brachte Serhii Rusyn die Gäste in Führung, ehe Ibrahim Messaoudi (90.) in der Nachspielzeit alles klar machte. Vellberg zeigte kämpferisch eine ordentliche Leistung, konnte sich aber offensiv nicht entscheidend durchsetzen.

Kreisliga A4:

TV Rot am See – SpVgg Hengstfeld-Wallhausen 2:1
Vor 100 Zuschauern sahen die Fans in Rot am See eine hitzige Partie mit gleich mehreren Platzverweisen. Benjamin Früh (15., Foulelfmeter) brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Hannes Eberlein (36.) für Hengstfeld-Wallhausen ausglich. Nach der Pause erzielte Joshua Barthelmäs (58.) den entscheidenden Treffer zum 2:1. In einer turbulenten Schlussphase sah Jonas Busch (69.) Rot, später folgten noch Platzverweise für Ishmael Quayson (90., Gelb-Rot) und Julian Birghan (90., Rot) auf Seiten des TV sowie Alexander Frey (90., Rot) bei den Gästen. Trotz der hitzigen Szenen behielt Rot am See die Nerven und sicherte sich den Sieg.

FC Honhardt – TSV Dünsbach 2:1
Honhardt drehte nach Rückstand die Partie und feierte einen hart erkämpften Heimerfolg. Dennis Hauber (30., Foulelfmeter) brachte Dünsbach in Führung, doch nach der Pause kamen die Gastgeber stärker zurück. Jakob Bach (62.) traf zum Ausgleich, ehe Fabian Rau (70.) den FC mit einem sehenswerten Treffer zum 2:1 schoss. In der Schlussphase verteidigte Honhardt leidenschaftlich und rettete die Führung über die Zeit.

VfR Altenmünster – SpVgg Gammesfeld 1:2
Ein dramatisches Finale bescherte Gammesfeld drei Punkte in Altenmünster. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Aaron Weber (69.) die Gäste in Führung. Der VfR gab sich nicht auf und kam durch Berkant Kirmizier (87.) spät zum Ausgleich. Doch in der Nachspielzeit sorgte Matthi Rohn (90.) mit einem Last-Minute-Treffer für den umjubelten 2:1-Sieg der Gäste.

FC Matzenbach – SV Brettheim 3:1
Matzenbach setzte sich in einer umkämpften Begegnung mit 3:1 durch. Lukas Schultes (34.) eröffnete den Torreigen, doch Luca Kuch (41.) glich kurz darauf für Brettheim aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm der FCM die Kontrolle: Henrik Herbst (57.) brachte sein Team erneut in Front, und Steven Trajcevski (68.) machte mit dem 3:1 alles klar. In der Schlussphase sah Brettheims Ali Al-Isa (88.) Gelb-Rot, wodurch eine Aufholjagd unmöglich wurde.

SSV Stimpfach – SpVgg Satteldorf II 1:0
Ein knappes 1:0 sicherte dem SSV Stimpfach drei Punkte. Johannes Schneider (32.) erzielte das Tor des Tages, nachdem die Gastgeber zuvor mehrfach an der gut stehenden Defensive der Gäste gescheitert waren. Satteldorf II drängte nach dem Rückstand auf den Ausgleich, blieb aber erfolglos. Stimpfach überzeugte mit Einsatz und Entschlossenheit und brachte den Sieg souverän ins Ziel.

