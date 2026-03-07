Klein: „Wir wollen uns die drei Punkte zurückholen“

Mit 35 Punkten aus 16 Spielen belegt Vorsfelde II aktuell Rang zwei und befindet sich damit mitten im Aufstiegsrennen. Die Gäste aus Reislingen/Neuhaus rangieren mit 16 Punkten auf Platz zwölf, sind jedoch keineswegs zu unterschätzen, davon ist auch Klein überzeugt.

„Wenn ich mir den Kader von Reislingen anschaue, würde ich die Mannschaft eigentlich immer im oberen oder zumindest im mittleren Tabellendrittel einordnen“, sagt der Vorsfelder Coach. Die aktuelle Platzierung spiegele die Qualität der Mannschaft aus seiner Sicht nicht vollständig wider.

Schon das Hinspiel habe gezeigt, wie unangenehm der Gegner sein kann. Damals verspielte Vorsfelde II nach einer frühen 2:0-Führung noch einen möglichen Sieg und musste sich mit einem 2:2 begnügen. „Das war ein absolut ekliges Spiel auf dem kleinen Platz in Neuhaus. Sie haben uns alles abverlangt“, erinnert sich Klein. Über die gesamte Spielzeit habe sein Team zwar Vorteile gehabt, „aber wir haben uns am Ende nicht belohnt“.

Genau das soll nun im Rückspiel anders laufen. „Gerade in einem Derby zu Hause wollen wir uns die drei Punkte auf jeden Fall zurückholen“, betont Klein. Die Mannschaft gehe hochmotiviert in die Partie.

Die Voraussetzungen dafür scheinen zu stimmen. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind, glaube ich, gut vorbereitet auf das Spiel gegen Reislingen“, sagt der Trainer.

Während Vorsfelde II im Aufstiegsrennen weiter Druck auf Tabellenführer TSV Hillerse ausüben möchte, braucht Reislingen/Neuhaus jeden Punkt, um sich im unteren Tabellenbereich weiter Luft zu verschaffen. Entsprechend dürfte das Derby trotz der unterschiedlichen Ausgangslage intensiv geführt werden.