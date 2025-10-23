Klein: "Wir fahren mit Rückenwind hin"

Nach der unglücklichen 0:1-Heimniederlage gegen Arminia Hannover wartet auf den SV Bruchhausen-Vilsen die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Am Samstag (15 Uhr) gastiert der Aufsteiger beim SV 1946 Bavenstedt – einer Mannschaft, die zu Hause traditionell schwer zu bespielen ist.

Trainer Torsten Klein weiß um die Schwere der Aufgabe: „Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel. Bavenstedt ist die zweitstärkste Heimmannschaft der Liga – die spielen zu Hause richtig gut.“ Dass es dennoch nicht aussichtslos ist, unterstreicht der Coach mit einem optimistischen Tonfall: „Wir fahren hin mit ein bisschen Rückenwind. Nach dem 1:0-Sieg in Ochtersum und dem sehr unglücklichen 0:1 gegen Arminia sind wir wieder stabiler geworden.“

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat in den vergangenen Wochen Fortschritte gemacht – insbesondere in der Defensive, die zuletzt deutlich kompakter stand. „Wir müssen hellwach sein“, betont Klein. „Bavenstedt hat vorne viele gute, schnelle Leute, ein gutes Zusammenspiel, ein schnelles Spiel. Das dürfen wir ihnen nicht erlauben.“

Trotz einiger Ausfälle glaubt Klein, eine konkurrenzfähige Elf aufbieten zu können: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen und versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen.“

Lange Anfahrt, große Motivation

Der Trainer nimmt die Rahmenbedingungen mit Gelassenheit. „Es ist natürlich wieder eine lange Auswärtsfahrt, über zwei Stunden Busfahrt – aber das gehört halt dazu in der Landesliga Hannover“, sagt Klein. „Wir freuen uns auf das Spiel, die Trainingswoche war gut. Jetzt gilt es, das auf dem Platz zu bestätigen.“

Der SV Bruchhausen-Vilsen steht mit sechs Punkten auf Platz 16, Bavenstedt mit 20 Zählern im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht. Für den Aufsteiger zählt jeder Punkt doppelt – um Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen und die eigene positive Entwicklung fortzusetzen.

Ein erneuter Punktgewinn wäre für den SVB nicht nur sportlich, sondern auch mental ein wichtiger Schritt in Richtung Stabilität.