Klein: „Wenn man unten steht, ist jede Mannschaft besser“

Der SV Bruchhausen-Vilsen steht am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Wunstorf vor dem nächsten schweren Auswärtsspiel. Nach dem 2:5 gegen Eilvese wartet nun ein Gegner, den Trainer Torsten Klein ohne Umschweife als Titelkandidaten bezeichnet – auch wenn die Tabelle aktuell noch etwas anderes sagt.

Klein nimmt kein Blatt vor den Mund: „Wunstorf ist eine megaspielstarke Truppe.“ Insbesondere Torjäger Xelat Atalan, aktuell bester Schütze der Liga, macht dem SVB-Coach Sorgen: „Den auszuschalten, wird schwer genug.“ Auch das zentrale Mittelfeld mit dem zweikampfstarken Dozemici hebt Klein hervor: „Für mich der kampf- und spielstärkste Sechser der Liga. So ein kämpferisches Vorbild wünscht sich jeder Trainer.“

Nach Eilvese ist vor Wunstorf – die Spitzengegner reißen nicht ab

In der Tabelle steht Wunstorf mit 13 Punkten aktuell auf Rang sechs – allerdings nur deshalb, weil eine frühere Partie mit 0:5 gewertet wurde. Klein ist überzeugt: „Die holen das noch auf und werden oben dranbleiben.“

Für Bruchhausen-Vilsen geht damit eine bemerkenswerte Serie weiter: „Wenn man sich die Tabelle anschaut, haben wir nach Wunstorf die ersten sechs Teams alle durch. Gefühlt spielen wir nur gegen Spitzenteams“, so Klein.

Dabei zeigte der Aufsteiger trotz der jüngsten Ergebnisse immer wieder Moral, wie auch im letzten Spiel gegen Eilvese, das trotz 80-minütiger Überzahl mit 2:5 verloren ging.

„Wenn man ganz unten steht…“

Die sportliche Realität ist ungeschönt: Mit nur drei Punkten aus sieben Spielen steht der SVB weiter auf Platz 15 – punktgleich mit Ochtersum und Tündern, aber mit der schlechtesten Tordifferenz der Liga. Klein formuliert es mit einer Prise Selbstironie: „Wenn man ganz unten steht, ist auch jede Mannschaft besser – das ist dann vielleicht auch die Wahrheit.“

Trotzdem betont er: „Wir fahren nicht nach Wunstorf, um uns abschießen zu lassen. Wir wollen was Zählbares mitnehmen – ein Punktgewinn wäre ein Riesenerfolg.“

Personallage bleibt angespannt – aber nicht hoffnungslos

Wie schon in den Vorwochen muss Bruchhausen-Vilsen erneut einige Ausfälle kompensieren. „Ein paar fehlen, ein paar kommen zurück – es hält sich etwa die Waage“, berichtet Klein. Dennoch ist er überzeugt: „Wir werden mit Sicherheit eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen.“

Im Fokus stehen für den Coach vor allem Einstellung und Mentalität: „Wichtig ist, dass wir die kämpferische Haltung finden, dass wir in den Zweikämpfen präsent sind – und dass wir immer wieder Nadelstiche setzen.“

Ausgangslage

Wunstorf hat nach dem souveränen 3:0 bei Schlusslicht Tündern weiter Anschluss zur Spitzengruppe gehalten. Für Bruchhausen-Vilsen bleibt das Ziel, möglichst lange im Spiel zu bleiben – und vielleicht einen Punkt zu erkämpfen, mit dem kaum jemand rechnet.