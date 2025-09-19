Klein warnt vor "individuell stärkstem Team der Liga"

Der SV Bruchhausen-Vilsen steht am Sonntag (15 Uhr) erneut vor einer fast unlösbaren Aufgabe: Mit STK Eilvese gastiert das formstarke Spitzenteam der Landesliga beim Aufsteiger. Nach fünf Niederlagen in Folge und anhaltenden Personalsorgen bleibt Trainer Torsten Klein dennoch kämpferisch: „Wir wollen Eilvese Paroli bieten – auch wenn das schwer genug wird.“

Großen Respekt zollt der Coach dem kommenden Gegner. „Für mich ist Eilvese die individuell stärkste Mannschaft der Liga. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie am Ende ganz oben stehen werden – wenn sie es als Kollektiv zusammenkriegen.“ Besonders die Offensivabteilung imponiert Klein: „Die Auswahl dort ist riesengroß. Sie können Spieler mit Oberliga-Erfahrung draußen lassen – da hat man schon Glück, wenn man so einen Kader hat.“

Tatsächlich präsentierte sich Eilvese zuletzt in bestechender Form. Beim 5:0 über Schlusslicht Tündern trafen gleich fünf verschiedene Spieler, darunter der überragende Murat Saglam doppelt. In sieben Spielen erzielte das Team bereits 23 Tore – Ligaspitze.

Personalsituation bleibt angespannt

Der SVB-Coach will jedoch nicht ins Lamentieren verfallen, auch wenn die Bedingungen schwierig bleiben. „Wir sind im Moment ein bisschen dezimiert durch Verletzungen und Urlaube. Es lichtet sich zwar etwas, aber wir haben noch nicht alle an Bord, so wie wir uns das wünschen.“ Dennoch sei das Heimspiel eine Chance, mit Leidenschaft zu überraschen: „Wir wollen zu Hause wie immer alles reinhauen und ein akzeptables Ergebnis erzielen.“

Auch wenn der Gegner übermächtig erscheint, hofft Klein auf einen dieser seltenen Fußballnachmittage, an denen sich das Spielglück auf die Seite des Außenseiters schlägt: „Eigentlich hast du keine Chance – und vielleicht kannst du diese kleine Chance ja nutzen und da etwas Positives für dich rausziehen.“

In der Tabelle liegt Bruchhausen-Vilsen weiter auf Rang 14 – punktgleich mit Ochtersum und Tündern. Eilvese ist mit fünf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage erster Verfolger des ungeschlagenen Spitzenreiters Hemmingen-Westerfeld.

Für den SVB geht es vor allem darum, nach der ordentlichen Leistung beim 1:3 in Hemmingen ein ähnliches Gesicht zu zeigen. Gelingt es, Eilvese über den Kampf zu fordern und die eigene Fehlerzahl niedrig zu halten, könnte der erste Punktgewinn seit dem 2. Spieltag möglich sein.