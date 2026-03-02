Klein: „Man hat null gemerkt, dass wir einer weniger sind“

Am Samstag gastierte SSV Vorsfelde II beim Tabellenfünften HSV Hankensbüttel und nahm alle drei Punkte mit nach Vorsfelde. In einer hart umkämpften Partie trafen Leon Wiese in der 77. Minute und Nils Burgstedt in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand.

„Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Wir waren aber schon die spielbestimmendere Mannschaft und hatten mehrere Möglichkeiten, das Tor zu erzielen“, sagte Patrick Klein, Trainer von Vorsfelde II. „Hankensbüttel war immer wieder gefährlich, gerade im Umschaltspiel nach Balleroberung. Damit haben wir uns in der ersten Halbzeit ein bisschen schwer getan.“

Die Partie wurde in der zweiten Halbzeit besonders brisant, als Tim Kneisel nach einer Notbremse die Rote Karte sah, der darauffolgende Freistoß ging gegen die Latte. „Da hatten wir auf jeden Fall Glück“, erklärte Klein. Trotz Unterzahl fand seine Mannschaft schnell zurück ins Spiel. „Man hat null gemerkt, dass wir einer weniger sind. Wir haben unseren Aufwand belohnt.“

Die Führung gelang Wiese nach einer präzisen Hereingabe von außen: „Mit dem Kopf abgelegt und dann Power-Kopfball aus fünf Metern, ein krasser Kraftakt von ihm“, so Klein. In der Nachspielzeit erhöhte Nils Burgstedt auf 2:0 und machte den Sieg endgültig perfekt. „Am Ende war der Sieg auch absolut verdient“, resümierte Klein.

Durch den Erfolg bleibt SSV Vorsfelde II punktgleich mit Spitzenreiter TSV Hillerse an der Tabellenspitze und wahrt die Chance, weiterhin um den ersten Platz zu kämpfen.