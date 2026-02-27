Klein: „Ich erwarte ein sehr, sehr schweres, umkämpftes Fußballspiel“

SSV-Trainer Patrick Klein erwartet einen intensiven Nachmittag: „Ich erwarte ein sehr, sehr schweres, umkämpftes Fußballspiel in Hankensbüttel.“ Mit Blick auf die äußeren Bedingungen ergänzt er: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Platz schon perfekt ist, ich denke er wird relativ tief sein.“ Entsprechend stellt sich der Tabellenführer auf eine physisch geprägte Partie ein.

Vorsfelde reist mit der besten Defensive der Liga (50:15 Tore) an und konnte nach mehreren Testspielabsagen doch noch gegen SSV 80 Gardelegen testen (3:3). „Wir haben letztes Wochenende unser erstes Testspiel gehabt, weil die davor Wettertechnisch ausgefallen sind. lief schon ganz ordentlich, dementsprechend haben wir Bock“, berichtet Klein. Das Testsp

Personell kann der Coach aus dem Vollen schöpfen: „Wir haben keine Ausfälle zu beklagen.“

Der Respekt vor dem Gegner ist dennoch deutlich spürbar. Hankensbüttel stellt mit nur 19 Gegentoren ebenfalls eine stabile Defensive und hat sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Außerdem stellen sie mit Rufus Chefu den aktuell besten Torschützen der Liga: „Dementsprechend müssen wir auf jeden Fall sehr konzentriert sein in der Defensive“, fordert Klein, der zugleich mit Optimismus auf die Partie blickt: „Ich bin guter Dinge, dass wir das erste Spiel erfolgreich bestreiten werden.“