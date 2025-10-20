Klein: "Ein mega unglückliches 0:1"

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat im Heimspiel gegen Arminia Hannover den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Trotz einer starken zweiten Halbzeit verlor der Aufsteiger mit 0:1 und bleibt damit auf einem Abstiegsplatz. Trainer Torsten Klein sprach nach der Partie von einem „sehr, sehr unglücklichen 0:1“.

Vor 450 Zuschauern entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen klaren Torchancen. „Beide Teams hatten vereinzelt Möglichkeiten, es war ein vorsichtiges Spiel“, analysierte Klein. Die entscheidende Szene fiel in der 29. Minute: Nach einem unglücklichen Zweikampf im Strafraum entschied Schiedsrichter Moritz Bramlage auf Elfmeter. Anis Nehme verwandelte sicher zum 0:1.

„Wir hatten den Ball eigentlich schon, konnten ihn aber nicht klären“, so Klein. „Das war unglücklich – kann man geben, hat er gegeben, alles gut.“

Nach dem Seitenwechsel drückte Bruchhausen-Vilsen auf den Ausgleich. „Wir sind richtig gut aus der Pause gekommen, haben viele Torschancen herausgespielt und nichts mehr zugelassen“, lobte Klein. Arminia stand zunehmend unter Druck, zumal Araz Amo in der 59. Minute wegen Unsportlichkeit Gelb-Rot sah.

„Danach war es ein Spiel auf ein Tor“, betonte der Trainer. „Arminia hatte kaum noch Entlastung, wir haben gedrückt, gedrückt – aber den Ball einfach nicht reingekriegt.“ Zwei umstrittene Strafraumszenen sah Klein ebenfalls zugunsten seines Teams: „Wir hatten zwei Elfmetersituationen, die man durchaus geben kann. Aber es lief einfach alles gegen uns.“

„Kein Vorwurf an die Mannschaft“

Trotz der zehnten Saisonniederlage zeigte sich Klein stolz auf die Leistung seiner Elf. „Die Jungs haben sich aufopferungsvoll in jeden Ball geworfen, alles versucht. Da kann man keinen Vorwurf machen.“

Die Stimmung im Stadion war trotz der Niederlage beeindruckend: „Von Arminia waren viele Fans da, das war ein toller Support, Hut ab. So etwas macht den Fußball einfach aus.“

Der SV Bruchhausen-Vilsen bleibt mit sechs Punkten aus zwölf Spielen auf dem 16. Tabellenplatz. Arminia Hannover festigt mit nun 22 Punkten den siebten Rang. Für die Vilser geht es nun darum, die gute Leistung aus der zweiten Halbzeit in die kommenden Wochen mitzunehmen – und die fehlende Effektivität vor dem Tor endlich zu überwinden.

SV Bruchhausen-Vilsen – SV Arminia Hannover 0:1

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Justus Wicke (60. Jakob Warnke), Dennis Böschen (62. Salam Garaf), Nick Plate, Jost-Eike Behrens, Jan-Christoph Kornau, Moritz Warnke, Nick Brockmann, Manka Madun, Walid Garaf, Leo Wolf - Trainer: Torsten Klein - Co-Trainer: Philipp Witschke

SV Arminia Hannover: Dominik Grimpe, Yannick Bahls, Vladyslav Pronko, Justin Grete, Malik Dieudonne Mamadou (46. Ahmed Belgacem), Araz Amo, David Sitzer, Anis Nehme, Shin Akimoto, Frank Emeka Munu (87. Philip Rietzke), Aron Gebreslasie - Trainer: Henrik Larsen - Co-Trainer: Philip Rietzke

Schiedsrichter: Moritz Bramlage - Zuschauer: 450

Tore: 0:1 Anis Nehme (29. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Araz Amo (59./SV Arminia Hannover/Unsportlichkeit)