Klein: „Das war gestern definitiv nicht landesliga-tauglich“

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat beim 1. FC Wunstorf eine herbe 1:8-Niederlage kassiert und bleibt im Tabellenkeller der Landesliga Hannover stecken. Gegen einen in allen Belangen überlegenen Gegner zeigte sich früh, dass für den Aufsteiger an diesem Nachmittag nichts zu holen war. Trainer Torsten Klein verzichtete nach dem Spiel auf Schuldzuweisungen – blieb in seiner Analyse aber deutlich: „Das war gestern definitiv nicht landesliga-tauglich.“

Bereits nach neun Minuten führte Wunstorf durch Treffer von Homeier (5.) und Torjäger Atalan (9.) mit 2:0. Zwar konnte Leo Wolf per Handelfmeter zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzen (17.), doch das war nur ein Strohfeuer. Kurz vor der Pause stellte Rezzan Bilmez den alten Abstand wieder her – und mit dem 3:1 war die Partie zur Halbzeit faktisch entschieden.

„Es war dann auch gefühlt jeder Schuss ein Treffer“, beschrieb Klein die zweite Hälfte, in der der Gastgeber seine Überlegenheit gnadenlos ausspielte. Atalan mit zwei weiteren Treffern (60., 67.), Dösemeci (69.) und der eingewechselte Yeboah (90.) machten den Kantersieg perfekt.

Trotz der höchsten Saisonniederlage hielt Klein seine Mannschaft in Schutz: „Sie haben bis zum Ende gekämpft, sie haben als Team alles gegeben.“ Dass es trotzdem eine solch deutliche Pleite setzte, lag für ihn vor allem am Gegner: „Wunstorf war gestern einfach in allen Bereichen besser. Das ist nicht die Kragenweite, mit der wir uns aktuell messen können.“

Gleichzeitig stellte der Trainer klar: „Ein paar Spieler haben gefehlt, ja – aber das ist keine Entschuldigung für so ein Ergebnis.“

Tabellenbild bleibt düster

Mit nun sieben Niederlagen aus acht Spielen und einer Tordifferenz von minus 20 steht Bruchhausen-Vilsen weiter auf Rang 15 – punktgleich mit Ochtersum und Tündern, aber mit den meisten Gegentoren (31). Wunstorf dagegen klettert durch den Kantersieg auf Rang fünf.

Für den SVB geht es nun darum, die Klatsche aus den Köpfen zu bekommen und im kommenden Heimspiel gegen Halvestorf-Herkendorf wieder in die Spur zu finden. Der Aufsteiger aus dem Kreis Hameln hat ebenfalls zuletzt Federn gelassen – ein direktes Duell, in dem Bruchhausen dringend punkten muss.

1. FC Wunstorf – SV Bruchhausen-Vilsen 8:1

1. FC Wunstorf: Danijel Zobenica, Daniel Stojanov, Kris-Lennart Müller, Riccardo Diaco, Zeki Dösemeci (85. Prince-Duah Yeboah), Richard Mensah (85. Abdourahmane Sarre), Halil Aydemir (61. Berkan-Ibrahim Cakir), Rezzan Bilmez (61. Lukas Hungier), Xelat Atalan, Jos Homeier (70. Bastian Gandyra), Enes-Bayram Demirsoy - Trainer: Naim Gasmi

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Justus Wicke, Dennis Böschen, Mathis Mann, Jost-Eike Behrens, Timo Beckedorf (46. Nick Plate), Erik Helms, Jakob Warnke (46. Manka Madun), Moritz Warnke, Nick Brockmann (75. Salam Garaf), Leo Wolf (75. Florian Wacker) - Trainer: Torsten Klein - Trainer: Philipp Witschke

Schiedsrichter: Lars Dierksen - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jos Homeier (5.), 2:0 Xelat Atalan (9.), 2:1 Leo Wolf (17. Handelfmeter), 3:1 Rezzan Bilmez (45.), 4:1 Jos Homeier (57.), 5:1 Xelat Atalan (60.), 6:1 Xelat Atalan (67.), 7:1 Zeki Dösemeci (69.), 8:1 Prince-Duah Yeboah (90.)