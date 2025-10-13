Klein: "Das tut den Köpfen gut" – Plate verwandelt Elfmeter zum Sieg

Der Bann ist gebrochen: Nach neun Niederlagen in Serie hat der SV Bruchhausen-Vilsen in der Landesliga Hannover endlich wieder gewonnen. Beim direkten Konkurrenten VfR Germania Ochtersum setzte sich der Aufsteiger mit 1:0 durch und feierte damit nicht nur drei ganz wichtige Punkte, sondern auch das erste Zu-Null-Spiel der Saison.

„Das war ein rustikales Fußballspiel – Abstiegskampf pur“, sagte Trainer Torsten Klein nach der Partie. „Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Und es war wichtig, dass wir endlich mal wieder ein Spiel gewinnen, einfach fürs Gefühl und für den Spaßfaktor am Fußball.“

Die Gäste standen defensiv kompakt und ließen kaum Chancen zu. „Wir haben richtig gut verteidigt – das war in den letzten Wochen nicht immer der Fall“, lobte Klein. „Das ist für die Defensive und für die ganze Mannschaft ein Riesending, dass wir zum ersten Mal in der Landesliga zu Null gespielt haben. Das tut den Köpfen gut.“

Die entscheidende Szene ereignete sich in der 65. Minute: Nach einem Foul an Leo Wolf entschied Schiedsrichter Niklas Seide auf Strafstoß. „Da gab’s keine Diskussionen, das war ein klarer Elfmeter“, betonte Klein. Nick Plate trat an und verwandelte sicher zum 1:0.

In der Schlussphase drängte Ochtersum auf den Ausgleich, wurde aber kaum zwingend. „Sie haben alles nach vorne geschmissen, kamen aber nur über Standards gefährlich“, erklärte Klein. Torhüter Maximilian Kues zeigte erneut eine starke Leistung und hielt den knappen Vorsprung fest. „Torwart, Abwehr – das war heute ein richtig guter Mannschaftsverbund.“

Hoffnung auf Aufschwung

Auch offensiv setzte Bruchhausen Nadelstiche. „Madun hatte noch zwei gute Chancen im Konter, scheitert aber am Keeper“, so Klein. Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung greifbar: „Mund abputzen, 1:0 gewonnen – wir sind wieder so ein bisschen da.“

Mit nun sechs Punkten steht der SV Bruchhausen-Vilsen auf Platz 15 der Tabelle, einen Zähler über der Abstiegszone. „Ich hoffe, dass wir jetzt eine gute Trainingswoche hinlegen und vielleicht am Wochenende Arminia Hannover ärgern können“, blickte Klein bereits voraus.

Ein erster Schritt ist getan – nun gilt es, die neu gewonnene Stabilität in die kommenden Spiele mitzunehmen.

VfR Germania Ochtersum 1924 – SV Bruchhausen-Vilsen 0:1

VfR Germania Ochtersum 1924: Kilian Blanke, Lukas Kasten (66. Jonas Schmedt), Paul Emmerling, Lukas Hartmann, Jan-Calvin Hein, Niklas Preußner (66. Daniiel Hurtskaia), Mohamed Ismail, Christian Engel (82. Luis Makowski), Wael Ismail, Philipp Timkov (66. Maximilian-Alexander Schulze), Horan Khalil Alo (46. Daniel Klages) - Trainer: Stefan Staar - Co-Trainer: Thomas Emmerling

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Justus Wicke, Nick Plate, Jost-Eike Behrens, Jan-Christoph Kornau, Moritz Warnke, Marvin Glander (85. Dennis Böschen), Nick Brockmann, Manka Madun (90. Timo Beckedorf), Walid Garaf (77. Salam Garaf), Leo Wolf - Trainer: Torsten Klein - Co-Trainer: Philipp Witschke

Schiedsrichter: Niklas Seide - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Nick Plate (65. Foulelfmeter)