Klein: "80 Minuten in Überzahl – und trotzdem eine Klatsche bekommen"

Auch im achten Saisonspiel ist der SV Bruchhausen-Vilsen ohne Punkt geblieben. Beim 2:5 gegen den Aufstiegsanwärter STK Eilvese zeigte sich einmal mehr der Klassenunterschied – und das trotz über 80-minütiger Überzahl. Trainer Torsten Klein sprach im Anschluss von einer „ernüchternden Niederlage“ gegen einen Gegner, der „auf jeder Position besser besetzt“ gewesen sei.

Die Partie begann denkbar ungünstig: Nach nur 73 Sekunden vollendete Eilveses Torjäger Murat Saglam einen Steckpass mit einem feinen Heber zur frühen Führung. „Da führst du nach nicht einmal zwei Minuten 0:1, das wirft jeden Plan über den Haufen“, kommentierte Klein den Auftakt.

In Überzahl kam Bruchhausen besser ins Spiel. Kurz vor der Pause nutzte Jakob Warnke einen krassen Fehlpass des Gästekeepers zum 1:1 (40.). „Die erste Halbzeit war absolut in Ordnung“, lobte Klein. „Da haben wir gut gegengehalten, teilweise sogar ordentlich nach vorne gespielt.“

Doch in der 15. Minute die Wende: Erhan Yilmaz sah nach einem groben Foulspiel an Marvin Glander glatt Rot. „Ein böser Tritt mit gestreckten Beinen – im Unterleib“, schilderte Klein. Glander musste ins Krankenhaus, die Verletzung entpuppte sich zum Glück „nur“ als schmerzhafte Prellung.

Zweite Halbzeit bringt das Debakel

Nach dem Seitenwechsel jedoch brach die Defensive des SVB auseinander. Zwar konnte Nick Plate in der 60. Minute per Foulelfmeter noch einmal auf 2:2 stellen, nachdem Leo Wolf im Strafraum gelegt worden war. Doch postwendend stellte Nikos Elfert den alten Abstand wieder her – das 2:3 fiel keine sechzig Sekunden später.

Was folgte, war ein Spiel auf ein Tor. „Eilvese hatte im Minutentakt Torchancen“, schilderte Klein. Rodi Celik (78.) und Tim Meinhold (81.) sorgten für den deutlichen Endstand. Dass es bei fünf Gegentreffern blieb, lag vor allem an Torhüter Maximilian Kues, der mit mehreren Paraden Schlimmeres verhinderte.

„Das war ernüchternd“

Klein fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Du spielst fast 80 Minuten in Überzahl – und bekommst am Ende eine Klatsche. Das ist ernüchternd.“ Gleichwohl sei der Gegner „in jeder Hinsicht besser“ gewesen. „Wir müssen das Spiel abhaken und weiter nach vorne schauen.“

Blick auf die Tabelle

Mit nur drei Punkten aus sieben Spielen bleibt der SV Bruchhausen-Vilsen auf dem 15. Tabellenplatz. Nur Ochtersum und Tündern weisen eine schlechtere Tordifferenz auf. STK Eilvese hat mit dem Sieg die Tabellenführung übernommen – punktgleich mit Hemmingen, aber mit dem besseren Torverhältnis.

Nächste Aufgabe: Wunstorf

Am kommenden Sonntag geht es für den SVB zum 1. FC Wunstorf – ein Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Dort gilt es, den nächsten Versuch zu starten, die Negativserie zu durchbrechen.

SV Bruchhausen-Vilsen – STK Eilvese 2:5

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Justus Wicke, Dennis Böschen, Nick Plate, Timo Beckedorf, Jan-Christoph Kornau, Erik Helms (76. Nick Brockmann), Jakob Warnke (70. Matteo-Noah Giersberg), Marvin Glander (58. Salam Garaf), Bjarne Meyer, Leo Wolf - Trainer: Torsten Klein - Trainer: Philipp Witschke

STK Eilvese: Ole Schöttelndreier, Tim Meinhold, Mohammed Bengharda, Tom Mehlberg (90. Jared-Loic Kambamba Mubamba), Rodi Celik, Ioannis Gkegkprifti (67. Ethan Hunter), Nikos Elfert (88. Nizat Mikayilli), Erhan Yilmaz, Lukas Schorler, Murat Saglam (90. Marlin Johannes Schmelczyk), Mohamad Saade - Trainer: Daniel Degner - Trainer: Deniz Cicek - Trainer: Michael Elfert

Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Murat Saglam (2.), 1:1 Jakob Warnke (40.), 1:2 Ioannis Gkegkprifti (50.), 2:2 Nick Plate (60. Foulelfmeter), 2:3 Nikos Elfert (61.), 2:4 Rodi Celik (78.), 2:5 Tim Meinhold (81.)

Rot: Erhan Yilmaz (11./STK Eilvese/Foul)