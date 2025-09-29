Klei/Hun/Doh setzt Comeback – Wölfe knöpfen Spitzenreiter Punkt ab

Die Nordhessen haben an diesem Spieltag der Verbandsliga Nord erneut für Spannung gesorgt. Während der FSV Wolfhagen beim Tabellenführer Bad Soden einen wichtigen Punkt holte, bestätigten auch Calden/Meimbressen und die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach ihre starke Form. Im Kellerduell setzten sich SC Willingen und FSV Dörnberg mit wichtigen Siegen durch, während Lichtenauer FV und KSV Hessen Kassel II mit überzeugenden Auftritten im Mittelfeld beziehungsweise an der Spitze auf sich aufmerksam machten. OSC Vellmar musste sich in Steinbach knapp geschlagen geben.
Starke Leistung in Salmünster
Der FSV Wolfhagen bleibt in dieser Saison ungeschlagen und erkämpfte beim Tabellenführer Bad Soden ein beachtliches 2:2. Nach dem Rückstand durch Alipek (29.) drehte Maurice Deiß die Partie mit einem Doppelpack (53., 60.), ehe Ehlert (79.) den Hausherren noch das Remis rettete. Wolfhagen festigte mit nun 20 Punkten Rang drei.
Calden zu Gast im Königreich
Aufsteiger Calden/Meimbressen trotzte dem Tabellenfünften Flieden ein 2:2 ab und bestätigte seine gute Form. Mackewitz (12.) und Busch (48.) trafen zur Führung, ehe Friedrich die Gastgeber mit einem Doppelpack ausglich (21., 78.). Nach der Roten Karte gegen Weis (75.) verteidigte Calden den Punkt mit großem Einsatz und klettert mit 14 Zählern auf Rang zehn.
Lieber spät als nie
Der SC Willingen jubelte spät, aber verdient: Dicke (89.) und Heine (90.+2) entschieden das Abstiegsduell in Eichenzell. Zuvor scheiterte der Aufsteiger mehrfach am starken FCE-Keeper Grösch, ehe die Joker Jonas Dicke und Philip Cramer den Weg ebneten. Mit nun sieben Punkten bleibt Willingen zwar Tabellen-14., sammelte aber dringend benötigte Hoffnung.
Ejupi macht´s
Dank Neuzugang Diart Ejupi setzte sich der FSV Dörnberg im Aufsteigerduell in Hofbieber mit 2:1 durch. Ejupi traf erst per Kopf (73.) und dann aus der Distanz (82.), ehe Scholz (87.) für die Gastgeber verkürzte. Mit dem zweiten Sieg in Folge verbesserte sich Dörnberg auf Rang neun (15 Punkte).
Schwerer Start, am Ende deutlich
Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach geriet beim Schlusslicht Johannesberg zweimal in Rückstand, drehte aber die Partie nach der Pause eindrucksvoll. Kaufmann (58., 75.), Jank (73.), Murati (77.) und Baldauf (82./Elfmeter) sorgten binnen 25 Minuten für die Entscheidung. Mit 16 Punkten kletterte die SG auf Tabellenplatz acht, Johannesberg bleibt abgeschlagen Letzter.
Reservenduell geht an Kassel
Die U23 des KSV Hessen Kassel setzte ihren Lauf fort und gewann bei Barockstadt II mit 3:1. Kersting (71.) und Schmeer (78., 89.) trafen für die Junglöwen, Siebert hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (76.). Kassel II bleibt nach dem Auswärtssieg mit 24 Punkten Spitzenreiter Bad Soden dicht auf den Fersen.
Lichtenau konsequent
Ein torreiches Nordhessen-Duell endete mit einem 3:2-Auswärtssieg für Lichtenau. Orellana (7./Elfmeter), Cucu (55.) und Grosu (63.) nutzten Waberner Fehler eiskalt, England (34.) und Kuntz (65.) hielten die Partie offen. Während der LFV auf Platz sechs (18 Punkte) kletterte, bleibt Wabern mit 14 Zählern im Mittelfeld.
Strafstoß als Schlüsselpunkt
Ein früher Strafstoß von Reith (9.) entschied die Partie zwischen Steinbach und Vellmar. Der OSC zeigte nach dem Rückstand Moral und erspielte sich Chancen, blieb aber im Abschluss ohne Fortune. Mit zehn Punkten rangiert Vellmar weiter auf Platz zwölf, Steinbach dagegen festigte Rang vier (19 Punkte).