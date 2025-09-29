Klei/Hun/Doh setzt Comeback – Wölfe knöpfen Spitzenreiter Punkt ab

Die Nordhessen haben an diesem Spieltag der Verbandsliga Nord erneut für Spannung gesorgt. Während der FSV Wolfhagen beim Tabellenführer Bad Soden einen wichtigen Punkt holte, bestätigten auch Calden/Meimbressen und die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach ihre starke Form. Im Kellerduell setzten sich SC Willingen und FSV Dörnberg mit wichtigen Siegen durch, während Lichtenauer FV und KSV Hessen Kassel II mit überzeugenden Auftritten im Mittelfeld beziehungsweise an der Spitze auf sich aufmerksam machten. OSC Vellmar musste sich in Steinbach knapp geschlagen geben.

Starke Leistung in Salmünster

Der FSV Wolfhagen bleibt in dieser Saison ungeschlagen und erkämpfte beim Tabellenführer Bad Soden ein beachtliches 2:2. Nach dem Rückstand durch Alipek (29.) drehte Maurice Deiß die Partie mit einem Doppelpack (53., 60.), ehe Ehlert (79.) den Hausherren noch das Remis rettete. Wolfhagen festigte mit nun 20 Punkten Rang drei. Calden zu Gast im Königreich

Aufsteiger Calden/Meimbressen trotzte dem Tabellenfünften Flieden ein 2:2 ab und bestätigte seine gute Form. Mackewitz (12.) und Busch (48.) trafen zur Führung, ehe Friedrich die Gastgeber mit einem Doppelpack ausglich (21., 78.). Nach der Roten Karte gegen Weis (75.) verteidigte Calden den Punkt mit großem Einsatz und klettert mit 14 Zählern auf Rang zehn. Lieber spät als nie

Der SC Willingen jubelte spät, aber verdient: Dicke (89.) und Heine (90.+2) entschieden das Abstiegsduell in Eichenzell. Zuvor scheiterte der Aufsteiger mehrfach am starken FCE-Keeper Grösch, ehe die Joker Jonas Dicke und Philip Cramer den Weg ebneten. Mit nun sieben Punkten bleibt Willingen zwar Tabellen-14., sammelte aber dringend benötigte Hoffnung. Ejupi macht´s