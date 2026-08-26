Klei/Hun/Doh nutzt Überzahl konsequent und feiert ersten Saisonsieg Johannes Löser bringt die SG früh in Führung, Dörnbergs Torhüter Nico Bergner sieht nach 21 Minuten Rot. Florian Baldauf entscheidet die Partie noch vor der Pause. von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach hat im vierten Anlauf ihren ersten Saisonsieg in der Verbandsliga Nord gefeiert. Im Nachholspiel des fünften Spieltags setzte sich die Mannschaft von Trainer Tim-Philipp Brandner mit 3:0 gegen den FSV Dörnberg durch. Die Gäste mussten dabei bereits ab der 21. Minute in Unterzahl spielen.

Dabei erwischte Klei/Hun/Doh ohnehin den besseren Start. Johannes Löser brachte die Gastgeber bereits in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung. Neun Minuten später verschärfte sich die Situation für den FSV erheblich: Torhüter Nico Bergner war weit aus seinem Strafraum gekommen und griff rund einen Meter außerhalb des Sechzehners mit der Hand ein, als ein SG-Angreifer auf ihn zulief. Schiedsrichter Kevin Kühne zeigte Rot.

Baldauf trifft doppelt Dörnbergs Trainer Patrick Gries reagierte unmittelbar und nahm Offensivspieler Dilan Kamber vom Feld, um mit Dominik Hernandez Szarka einen neuen Torhüter zu bringen. Die Gastgeber nutzten ihre personelle Überlegenheit noch vor der Pause. Florian Baldauf verwandelte in der 28. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 und legte unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff seinen zweiten Treffer nach. Damit war die Partie zur Pause bereits klar in Richtung der Spielgemeinschaft gekippt. Dörnberg nahm zum Wiederbeginn weitere Veränderungen vor, fand in Unterzahl aber keinen Weg mehr zurück in die Begegnung. Auch Klei/Hun/Doh musste nicht mehr das letzte Risiko gehen und brachte den komfortablen Vorsprung über die Zeit.