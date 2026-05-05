Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Klei/Hun/Doh legt nach
Baldauf und Kublik bleiben auch in der Saison 2026/27
Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach treibt ihre Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter konsequent voran und hat die nächsten Personalien fixiert. Nachdem zuletzt bereits die Verlängerungen von Aaron Brethauer, Johannes Löser, Johannes Jank, Nicolai Lorenzoni, Timon Herdt und Marlon Jank bekannt geworden waren, richtet sich der Fokus nun auf zwei weitere wichtige Bausteine im Mannschaftsgefüge.
Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, bleibt Florian Baldauf der SG auch in der kommenden Spielserie als wichtiger Spieler für die Offensive erhalten. Zudem wird Rayk Kublik weiterhin das Defensivgefüge verstärken und auch künftig das schwarz-weiße Trikot tragen. Damit hat der Verein erneut sowohl für die vorderen als auch für die hinteren Reihen personelle Kontinuität geschaffen.
Die zuvor vermeldeten Verlängerungen von Brethauer und Löser auf den Außenbahnen sowie von Johannes Jank, Lorenzoni, Herdt und Marlon Jank im Zentrum hatten bereits gezeigt, dass die SG früh auf Kontinuität in wichtigen Achsen setzt. Mit Baldauf und Kublik wächst dieses Gerüst nun weiter an — in der Offensive ebenso wie in der Defensive.