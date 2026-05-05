Klei/Hun/Doh legt nach

Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, bleibt Florian Baldauf der SG auch in der kommenden Spielserie als wichtiger Spieler für die Offensive erhalten. Zudem wird Rayk Kublik weiterhin das Defensivgefüge verstärken und auch künftig das schwarz-weiße Trikot tragen. Damit hat der Verein erneut sowohl für die vorderen als auch für die hinteren Reihen personelle Kontinuität geschaffen.

Die zuvor vermeldeten Verlängerungen von Brethauer und Löser auf den Außenbahnen sowie von Johannes Jank, Lorenzoni, Herdt und Marlon Jank im Zentrum hatten bereits gezeigt, dass die SG früh auf Kontinuität in wichtigen Achsen setzt. Mit Baldauf und Kublik wächst dieses Gerüst nun weiter an — in der Offensive ebenso wie in der Defensive.