Klei/Hun/Doh biegt zweimal zurück – Calden überzeugt trotz Niederlage

Nichts anbrennen lassen

Der Tabellendritte aus Wolfhagen ließ gegen den Vorletzten aus Eichenzell nichts anbrennen und siegte verdient mit 3:0. Doppeltorschütze Tjarde Bandowski sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse (31., 39.), ehe Maurice Deiß in der Schlussphase erhöhte (82.). Keeper Max Annemüller erlebte ein ruhiges Verbandsliga-Debüt, die „Wölfe“ stehen nun bei 23 Punkten und bleiben erster Verfolger des Spitzenduos. Eichenzell bleibt mit fünf Zählern sieglos im Tabellenkeller.

Die SG Klei/Hun/Doh drehte nach Rückstand das Spiel gegen den Tabellenfünften aus Flieden und feierte den fünften Pflichtspielsieg in Serie. Rinor Murati traf zunächst zum Ausgleich (36.), ehe Jakub Swinarski mit einem Doppelpack in der Schlussphase (72., 74./FE) das Spiel entschied. Zuvor hatte Pascal Manss die Gäste in Führung gebracht (53.). Flieden vergab per Strafstoß den möglichen Ausgleich, sodass die Gastgeber auf Rang sechs klettern (19 Punkte).

Paroli geboten

Aufsteiger Calden bot Tabellenführer Bad Soden lange Paroli, musste sich aber kurz vor Schluss geschlagen geben. Hannes Dittmar und David Gerdesmeier trafen für die Hausherren (24., 42.), doch die „Sprudelkicker“ glichen durch Kovac und Costa Sabate binnen zwei Minuten aus. In der 88. Minute war es Daniele Fiorentino, der den Siegtreffer markierte. Bad Soden bleibt mit 28 Punkten Spitzenreiter, Calden verharrt mit 14 Zählern im unteren Mittelfeld. Big Points für Willingen

Im Kellerduell setzte sich Willingen verdient durch und holte den dritten Saisonsieg. Sebastian Müller avancierte mit einem Doppelpack (45., 63.) zum Matchwinner, zudem traf Florian Heine (59.). Hofbieber konnte durch Kevin Krieger lediglich verkürzen (75.). Der SCW verbessert sich mit nun zehn Punkten auf Rang 13, während Hofbieber mit sechs Zählern weiter auf einem Abstiegsplatz steht. Keinem gelingt der Lucky Punch

Im Nordhessenaufeinandertreffen trennten sich Vellmar und Wabern leistungsgerecht 2:2. Die Gastgeber legten durch Geisler (7.) und Sattorov (16.) schnell vor, doch Carlos Kuntz glich mit einem Doppelpack aus (20., 28.). Besonders bitter: Einen Foulelfmeter hatte Wabern zuvor vergeben, ehe Kuntz im Nachschuss erfolgreich war. Beide Teams bleiben in der unteren Tabellenhälfte, Vellmar mit elf und Wabern mit 15 Punkten. Torfestival geht an die Osthessen

In einem turbulenten Topspiel musste sich Dörnberg knapp geschlagen geben. Steinbach führte früh durch Yáñez und Hennighausen (7., 12.), doch Yilmaz und Lotzgeselle (19., 44./FE) hielten den FSV im Spiel. Fabian Koch (41.) und Michael Wiegand (49.) sorgten jedoch für den Auswärtssieg, der die Osthessen mit nun 22 Punkten auf Rang vier hält. Dörnberg bleibt nach der Niederlage bei 18 Zählern im Tabellenmittelfeld. Alles wie erwartet