Klei/Hun/Doh baut Trainerteam aus

– Foto: Andreas Roith

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach hat die nächste Personalie für die Saison 2026/27 bekanntgegeben und ihr Trainerteam erweitert. Wie der Verbandsligist in den sozialen Medien mitteilte, wird Fabian Mannewitz zur kommenden Spielzeit neuer Co-Trainer und gemeinsam mit Tim Brandner an der Seitenlinie stehen.

Mannewitz wechselt vom VfL Kassel, wo er bislang als Cheftrainer tätig war, zur SG und bringt nach Angaben des Vereins Erfahrung aus dem Senioren- wie auch aus dem Jugendbereich mit. In einem vom Klub veröffentlichten Interview schilderte der neue Co-Trainer seine Beweggründe für den Wechsel und machte deutlich, dass ihn vor allem die sportliche Perspektive und das Umfeld überzeugt hätten. Der Anruf eines Verbandsligisten sei für ihn eine Chance gewesen, über die er nicht lange habe nachdenken müssen. Zugleich hob er hervor, wie wichtig ihm ein offenes und ehrliches Miteinander sei — ein Eindruck, den er bereits in den ersten Gesprächen mit Tim Brandner und „Steppo“ gewonnen habe.

Dass er nach seiner bisherigen Tätigkeit als Cheftrainer nun in die Rolle des Assistenten wechselt, versteht Mannewitz ausdrücklich nicht als Rückschritt. Vielmehr wertet er den Perspektivwechsel als Entwicklungsschritt. Die höhere Spielklasse biete ihm die Möglichkeit, weitere Erfahrungen zu sammeln und sich fachlich wie persönlich weiterzuentwickeln.