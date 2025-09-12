 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: gelöscht gelöscht

Klei/Hun/Doh aufgepasst – Pflichtaufgaben für Lichtenau und Wolfhagen

9. Spieltag der Verbandsliga Nord

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Nord
Wolfhagen
SV Steinbach
TSV Wabern
Eichenzell

Am 9. Spieltag der Verbandsliga Nord ist jedes nordhessische Teams in Osthessen zu Gast. Der TSV Wabern und der FSV Dörnberg treten bei etablierten Gegnern wie dem SV Steinbach oder der SG Bad Soden an und würden jeden Punkt mit Freude mitnehmen. Für OSC Vellmar und FSV Wolfhagen geht es nicht nur um Zähler, sondern auch um die Bestätigung der zuletzt gezeigten Leistungen.

Dreier-SG unter Druck

Heute, 19:00 Uhr
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/LeimbachSG Eiterfeld
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
19:00

Die SG Klei/Hun/Doh reist nach drei Niederlagen in Folge zum Tabellenachten Eiterfeld/Leimbach. Nach der trotz 0:2-Niederlage überzeugenden Vorstellung gegen die Junglöwen möchte die Mannschaft nun mit derselben Einstellung in Eiterfeld auftreten, um drei Punkte am Hain zu ergattern.

Willingen angekommen?

Morgen, 15:00 Uhr
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia FliedenSV Flieden
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
15:00

Aufsteiger Willingen reist mit Rückenwind an, nachdem sie Johannesberg mit 8:0 deklassierten. In Flieden wartet jedoch ein unangenehmer Gegner, gegen den die Upländer noch nie gewinnen konnten. Der gesperrte Max-Till Saure fehlt, während Leistungsträger wie Jonas Dicke und Florian Heine zuletzt glänzten.

Leistung in Punkte ummünzen

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
14:00

Für den OSC zählt im Kellerduell bei Schlusslicht Eichenzell nur ein Erfolg. Nach der starken, aber punktlosen Vorstellung gegen Spitzenreiter Bad Soden soll nun endlich wieder Zählbares herausspringen. Die Elf von Trainer Mario Deppe steht nun vor der Aufgabe, die Energieleistung aus dem vergangenen Spiel zu bestätigen.

Keine Ausrede erlaubt

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
15:00

Aufsteiger Johannesberg wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, während der FSV Wolfhagen ungeschlagen bleibt. Die Mannschaft von Christian Andrecht muss seine Pflichtaufgabe ernst nehmen, um einen Patzer zu vermeiden. Mit Rückkehrer Christian Brinkmann ist die Defensive zudem wieder stabiler besetzt.

Schwere Aufgabe für Calden

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
15:00

Die Regionalliga-Reserve aus Fulda ist noch ungeschlagen und stellt die beste Offensive der Liga. Für den Aufsteiger Calden/Meimbressen wird es beim Titelkandidaten zur Standortbestimmung. Trotz der Underdog-Rolle werden die Gäste ihrer offensiven Grundausrichtung treu bleiben wolllen.

Wabern gewarnt

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV 1920 Steinbach
SV 1920 SteinbachSV Steinbach
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
15:00

Der TSV Wabern gastiert beim Hessenliga-Absteiger Steinbach, der zuletzt im Hessenpokal blamabel gegen eine KOL-Mannschaft ausschied. Trotz der Schwächephase des Gegners sollten die Reiherwälder die individuelle Qualität der Gastgeber nicht außer Acht lassen. An die ordentliche Vorstellung unter der Woche gegen Kassel II soll nun angeknüpft werden.

HeLi in Favoritenrolle

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Hofbieber
SV HofbieberSV Hofbieber
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
15:00

Der Lichtenauer FV muss beim Vierzehnten Hofbieber antreten und reist mit personellen Problemen an. Da Hofbieber bereits Barockstadt II Punkte abknöpfen konnte, ist von der Lichtenauer Mannschaft erneut volle Konzentration gefordert. Nach dem unglücklichen 1:1 gegen Eichenzell will Lichtenau nun wieder dreifach punkten.

Auswärtskracher beim Tabellenführer

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
15:00

Der FSV Dörnberg steht beim Tabellenführer SG Bad Soden vor einer Mammutaufgabe. Die letzten fünf Auswärtsduelle in Bad Soden-Salmünster gingen alle verloren, diesmal will die Elf von Robert Franke mehr Widerstand leisten. Nach dem Heimsieg gegen Flieden reist Dörnberg zwar selbstbewusster an, bleibt aber klarer Außenseiter.

Aufrufe: 012.9.2025, 11:15 Uhr
Jan GundlachAutor