Klei/Hun/Doh aufgepasst – Pflichtaufgaben für Lichtenau und Wolfhagen

Am 9. Spieltag der Verbandsliga Nord ist jedes nordhessische Teams in Osthessen zu Gast. Der TSV Wabern und der FSV Dörnberg treten bei etablierten Gegnern wie dem SV Steinbach oder der SG Bad Soden an und würden jeden Punkt mit Freude mitnehmen. Für OSC Vellmar und FSV Wolfhagen geht es nicht nur um Zähler, sondern auch um die Bestätigung der zuletzt gezeigten Leistungen.

Für den OSC zählt im Kellerduell bei Schlusslicht Eichenzell nur ein Erfolg. Nach der starken, aber punktlosen Vorstellung gegen Spitzenreiter Bad Soden soll nun endlich wieder Zählbares herausspringen. Die Elf von Trainer Mario Deppe steht nun vor der Aufgabe, die Energieleistung aus dem vergangenen Spiel zu bestätigen.

Aufsteiger Willingen reist mit Rückenwind an, nachdem sie Johannesberg mit 8:0 deklassierten. In Flieden wartet jedoch ein unangenehmer Gegner, gegen den die Upländer noch nie gewinnen konnten. Der gesperrte Max-Till Saure fehlt, während Leistungsträger wie Jonas Dicke und Florian Heine zuletzt glänzten.

Die SG Klei/Hun/Doh reist nach drei Niederlagen in Folge zum Tabellenachten Eiterfeld/Leimbach. Nach der trotz 0:2-Niederlage überzeugenden Vorstellung gegen die Junglöwen möchte die Mannschaft nun mit derselben Einstellung in Eiterfeld auftreten, um drei Punkte am Hain zu ergattern.

Die Regionalliga-Reserve aus Fulda ist noch ungeschlagen und stellt die beste Offensive der Liga. Für den Aufsteiger Calden/Meimbressen wird es beim Titelkandidaten zur Standortbestimmung. Trotz der Underdog-Rolle werden die Gäste ihrer offensiven Grundausrichtung treu bleiben wolllen.

Aufsteiger Johannesberg wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, während der FSV Wolfhagen ungeschlagen bleibt. Die Mannschaft von Christian Andrecht muss seine Pflichtaufgabe ernst nehmen, um einen Patzer zu vermeiden. Mit Rückkehrer Christian Brinkmann ist die Defensive zudem wieder stabiler besetzt.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV 1920 Steinbach SV Steinbach TSV Wabern TSV Wabern 15:00 PUSH

Der TSV Wabern gastiert beim Hessenliga-Absteiger Steinbach, der zuletzt im Hessenpokal blamabel gegen eine KOL-Mannschaft ausschied. Trotz der Schwächephase des Gegners sollten die Reiherwälder die individuelle Qualität der Gastgeber nicht außer Acht lassen. An die ordentliche Vorstellung unter der Woche gegen Kassel II soll nun angeknüpft werden.

HeLi in Favoritenrolle

Der Lichtenauer FV muss beim Vierzehnten Hofbieber antreten und reist mit personellen Problemen an. Da Hofbieber bereits Barockstadt II Punkte abknöpfen konnte, ist von der Lichtenauer Mannschaft erneut volle Konzentration gefordert. Nach dem unglücklichen 1:1 gegen Eichenzell will Lichtenau nun wieder dreifach punkten.

Auswärtskracher beim Tabellenführer

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SG Bad Soden SG Bad Soden FSV Dörnberg FSV Dörnberg 15:00 PUSH