Klefisch kehrt mit dem 1. FC Monheim nach Ratingen zurück

Beim Oberliga-Nachbarschaftsduell zwischen dem 1. FC Monheim und dem VfB 03 Hilden sah Trainer Damian Apfeld gleich die beiden nächsten Gegner von Ratingen 04/19. Während sein Team die Hildener aber erst zum ersten Rückrunden-Spieltag am Freitag, 30. Januar 2026 empfängt, sind die Monheimer bereits an diesem Freitag (19.30 Uhr) zu Gast im Ratinger Stadion am letzten Spieltag der Hinrunde.

Acht sind es auf den VfB 03, weil der beim FCM deutlich mit 4:0 (1:0) gewann. Apfeld schaute sich das Spiel nicht nur an, er filmte auch immer wieder Sequenzen, etwa bei Ecken der Monheimer. Die brachten indes gegen Hilden keine Gefahr. „Es wird aber sowieso ein anderes Spiel“, sagte der 04/19-Chefcoach. „Es ist ja schon ein Unterschied, ob man wie hier in Monheim auf einem kleinen Kunstrasenplatz spielt oder bei uns auf einem größeren Naturrasen. Das ändert das Spiel.“

Das gelte zudem für eine Personalie: Kapitän Tim Klefisch kehrt nach abgesessener Gelbsperre gegen Hilden in den Monheimer Kader zurück und damit auch erstmals seit seinem Wechsel nach Ratingen. „Mit ihm wird sich das Spiel im Ballbesitz verändern“, befand Apfeld, und das sah auch sein FCM-Amtskollege so: Dennis Ruess hatte ohne Klefisch und dem erkrankten Mohamed El Mouhouti vom Fehlen seiner „Schaltzentrale“ und der „Herzstücke im Spiel mit und gegen den Ball“ gesprochen hatte. „Immerhin kriegen wir Klefisch in Ratingen zurück“, ergänzte der Monheimer Chefcoach, konnte das für El Mouhouti aber noch nicht absehen: „Er war jetzt auch zwei Wochen raus.“

Klefisch ist nicht der einzige Ex-Ratinger im Kader: Gegen Hilden begannen Zissis Alexandris und Tom Hirsch, später eingewechselt wurde Leonard Bajraktari – die Offensivkräfte waren ebenso bei 04/19 wie Torhüter Luca Fenzl, der im Sommer ins Rheinstadion wechselte. „Für sie alle wird ein Spiel in Ratingen sicher Zusatzmotivation sein“, mutmaßte Apfeld, der zudem Talha Demir beim FCM heraushob: „Ein super Spieler mit einer sehr ordentlichen Torquote von seiner Position aus, der eine sehr gute Hinrunde spielt.“

Das gilt aber auch für sein Team: Die 47 Treffer in bislang 16 Spielen bringen 04/19 die beste Offensive der Liga. „Wir wollen am Freitag auch das neunte Spiel in Folge ungeschlagen bleiben und uns gegen Monheim behaupten“, sagte Apfeld und ergänzte: „Alle Mannschaften wollen mit einem guten Gefühl in die Pause gehen.“ Das gilt selbstredend auch für den FCM. So sagte Ruess nach dem 0:4 gegen Hilden: „Blöd wäre, wenn wir so in die Winterpause gegangen wären. Jetzt haben wir am Freitag noch eine Möglichkeit, das besser zu machen und unser richtiges Gesicht zu zeigen. Dass das schwer wird, ist klar.“

Kaderbreite spricht für Ratinger

Denn: „Ratingen ist nicht nur Spitzenreiter, sondern hat in der Spitze auch den breitesten und besten Kader – also die breiteste Spitze. Der Gegner kann auf ganz viele DInge reagieren.“ Als ein Beispiel nannte Ruess das Tor zum 2:1 beim 2:2 beim KFC Uerdingen von Phil Spillmann, der für den verletzten Kapitän Gianluca Silberbach sein Startelf-Debüt in dieser Saison gegeben hatte. Dabei hatte der Innenverteidiger mit einem Dribbling mehrere Gegner stehen lassen und dann auch noch präzise aus 15 Metern getroffen. „Was war das bitte für ein Tor? Lionel Spillmann...“, sagte Ruess schelmisch. Spillmessi wäre auch gegangen.

Am Freitagabend wird es wieder ernst, der FCM hat nach der Hilden-Heimpleite etwas gutzumachen, 04/19 wird seine „Position festigen wollen“, wie Monheims Trainer sagte, aber auch feststellte: „Das Spiel geht bei 0:0 los“. Ihm dürfte die vergangene Saison noch gut in Erinnerung sein, als der FCM erst 1:0 in Ratingen gewann und das Rückspiel nach einem 0:1-Rückstand noch in einen 3:1-Erfolg drehte. Der Herbstmeister sollte gewarnt sein.